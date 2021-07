Går sammen om eksklusiv lyd

Aschehoug inngår samarbeid med Podimo om å lage eksklusivt lydinnhold.

Lydstrømmetjenesten Podimo og Aschehoug går sammen om å lage eksklusivt lydinnhold som vil være tilgjengelig på Podimo og Fabel. Målet er å la forfatterne skrive med lydformatet i tankene.

– Sammen med Aschehougs dyktige redaktører og fantastiske forfattere skal vi utforske landskapet mellom lydbok og podkast. Vi ønsker å bringe de to formatene nærmere hverandre. Til syvende og sist handler det om å formidle skikkelig god historiefortelling på lyd. Sammen med Aschehoug kan vi lage flere spennende lydkonsepter til glede for abonnentene, sier norgessjef i Podimo, Fride von Porat.

Inspirert av Nesbø-suksess

Inspirert av Nesbø Etter Aschehougs suksess med Sjalusimannen, Jo Nesbøs lyddrama, har det danske strømmeselskapet funnet sammen med den norske forlagsgiganten. Sammen vil de kombinere det beste fra to verdener, og ha alt fra drama og fiksjon til sterke, dokumentariske historier og andre serier fra norsk virkelighet.

– Podkastformatet har lykkes å gjøre fakta- og dokumentarsjangeren engasjerende for mange lyttere. På den andre siden er det et stort potensial i fiksjonsbaserte produksjoner der forfatterne skriver først og fremst for lyd. Sammen med forfatterne våre har Aschehoug utviklet og utgitt litteratur i snart 150 år, og vi er spent på å se hvordan vi kan bruke ekspertisen vår inn i det spennende lyduniverset som flere og flere nordmenn oppdager, sier Åse Ryvarden, direktør for Aschehoug Litteratur.

Til Norge på sensommeren

Podimo er en abonnementstjeneste for podkast og lydhistorier. Siden lanseringen i Danmark i 2019 har selskapet ekspandert ut over landegrensene til Tyskland og Spania, så vel som på tvers av det latinamerikanske kontinentet. Nå står Norge for tur, med forventet oppstart her til lands utpå sensommeren.

Ifølge partene vil samarbeidet vil ikke bare åpne for at flere forfattere kan skrive mer for lyd, det vil også komme både Podimo og Fabels lyttere til gode. De første resultatene av avtalen mellom selskapene vil lanseres på de respektive tjenestene i etterkant av førstnevntes norgeslansering.

– Vi opplever at mange forfattere er nysgjerrige på lydformatet og har lyst til å skrive mer for lyd. Det passer bra, for vi må ha det beste innholdet for å tiltrekke oss norske lyttere. Det skaper vi i samarbeid med norske produsenter, så vi er aktivt på utkikk etter gode samarbeid. Vi er svært lykkelige og takknemlige for å gå sammen med Aschehoug på denne spennende reisen, sier Fride von Porat.

Kjente profiler

– Hva vil skille den norske Podimo-satsingen fra andre strømmetilbud på litteratur-arenaen?

– Podimo skal tilby et bredere utvalg av lydunderholdning enn de etablerte strømmetjenestene for lydbøker. Som abonnent hos Podimo får du tilgang til eksklusive podkaster med kjente profiler, populære lydbøker fra norske forlag, egenproduserte lydkonsepter, i tillegg til konsepter i skjæringspunktet mellom lydbok og podkast, sier von Porat, og legger til: – Med vår tunge satsning på podcast vil Podimo i større grad konkurrere med Schibsteds PodMe enn med Fabel og Storytel. Podimo og Aschehoug vil bruke felles krefter og ressurser på å realisere nye lydkonsepter med norske forfattere. Ved å distribuere innholdet i både Fabel og Podimo vil vi evne å nå ut til et bredere publikum og stimulere til et høyere konsum av lydfortellinger generelt.

Podimo er for tiden i dialog med flere norske forlag om rettigheter til distribusjon av lydbøker.

– Vi opplever at de er svært positive til nye aktører som vil investere i det norske bokmarkedet og som kan bidra til å løfte deres forfattere og lydbøker til et yngre publikum, både i Norge og i øvrige land som Podimo opererer i, sier Fride von Porat.