– Frykter ikke Amazon

John Thomasgaard: – En nettbokhandel med et lager utpå et jorde vil ikke kunne konkurrere med norske bokhandlerkjeder og deres kombinasjon av nettbokhandel og fysisk butikknett.

To dusin bokhandler seiler inn i historien. Nå legger Amazon ned sine fysiske bokutsalg. Det kommer ikke som noen sjokk på Norli-topp John Thomasgaard:

– Alt du tar i, blir ikke til gull. Selv om man er god på mye, er man ikke nødvendigvis god på alt, fastslår Thomasgaard.

– Hvorfor lyktes ikke Amazon med sin «brick and mortar»-satsing?

– Bok er bredde, også i fysiske utsalg. Det hadde de ikke.

Samtlige stenges

Det var atskillig pomp og prakt på tampen av 2015, da Amazon åpnet sin første fysiske bokhandel. Lokasjonen var ikke tilfeldig valgt: University Village Shopping Mall i Seattle – Amazons «fødeby». Deretter poppet det opp ytterligere 23 butikker i et dusin delstater. Med ett var Amazons også blant USAs største bokhandelkjeder. Det skal nemlig ikke så mye til i våre dager for å innta plassen bak den soleklare eneren Barnes & Noble, som har over 600 butikker fordelt på samtlige amerikanske delstater.

Drøye seks år etter den første åpningen er «brick and mortar»-eventyret slutt for Amazon. Samtlige av de 24 bokhandlene blir stengt, sammen med de såkalte 4-Star og pop-up-butikkene, som har en rekke produkter som Amazons nettkunder har ratet til 4 stjerner pluss: husholdningsredskaper, leker, gaveartikler, bøker og ymse annet. Totalt er det snipp, snapp, snute for 68 Amazon-butikker.

Fastprisen avgjørende

Både Norli og ARK har tidligere fremhevet samspillet mellom nett og butikk som en viktig suksessfaktor:

– Vi «kapitaliserer» på de faste kostnadene i flere salgskanaler. Det store utvalget i butikkene – tilgjengelig på nett – lar seg ikke i praksis bygge opp i en ren nettbutikk. I tillegg har klikk og hent vært et sterkt konsept for oss, sier John Thomasgaard, og legger til: – En nettbokhandel med et lager utpå et jorde vil ikke kunne konkurrere med norske bokhandlerkjeder og deres kombinasjon av nettbokhandel og fysisk butikknett.

Men det er også andre faktorer som spiller inn, eksempelvis faste bokpriser, som med stor sannsynlighet vil gå fra å være bærebjelken i dagens bokavtale til å være bærebjelken i en kommende boklov.

– Hvor viktig er fastprisen som festningsverk mot Amazon?

– Det er helt avgjørende, sier John Thomasgaard.

Blir ved matbordet

Samtidig med at Amazon legger ned sine fysiske bokhandler, er det interessant å registrere at de beholder sin fysiske posisjon innenfor matvarer – med over 500 supermarkeder og noen Amazon Fresh-matbutikker. Men selv når vi inkluderer matbutikkene, utgjør fysiske utsalg under 4 prosent av Amazons totalomsetning.

Apropos totalomsetningen: Det er lenge siden Amazon først og fremst var en nettbokhandel. Bøker utgjør nå under 10 prosent av Amazons totale årsomsetning. Og nå blir andelen ytterligere noen promille lavere.