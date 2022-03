Kryper tilbake til krybben

KOMMENTAR: Til slutt fikk de sine egne mursteiner i hodet. Nå nedlegger Amazon sine fysiske bokhandler.

Høyt og lyst lå den, Borders’ bokhandel ved Columbus Circle. Den ble gjerne et fast besøkssted under BookExpo America og andre New York-visitter, etter som den lå bare et par kvartaler unna stamhotellet vårt rett sørvest for Central Park. Nei, den kunne ikke måle seg med hverken Strand eller Barnes & Nobles flaggskip-bokhandel lenger ned på Manhattan, eller andre mindre sjarmører, men den var en hyggelig lomme i storbyen med sin combo av bøker og musikk, og en kaffebar hvor du kunne slenge deg nedpå med en fersk bok.

Borders-bokhandelen forsvant i 2011, da kjede-kjempen med sine nesten 20 000 ansatte gikk overende i en dundrende konkurs.

Antiseptisk og anti-kundevennlig

Noen år senere dukket det opp en ny bokhandel i det samme bygget ved Columbus Circle. Litt annerledes plassert, litt mindre, og definitivt ulik forgjengeren. Nettgiganten Amazon hadde kommet til byen med en av sine aller første fysiske bokhandler.

Amazons nye butikk hadde en Nespresso-aktig estetikk og tilhørende fravær av sjarm. Alt ryddig og antiseptisk presentert i mørke hyller. Legg så til den litt Nespresso-aktige kundebehandlingen – du vet, når du blir spurt om du vil smake på en kaffekopp når du endelig står fremme ved disken, med mange ventende kunder bak deg. Det vil du som regel ikke. Men hadde du spurt meg da jeg sto bakerst i køen …

Det samme med Amazon-butikken. Du ville gjerne tatt en bokprat mens du var på skattejakt hyllelangs, i stedet for å bli bombardert med mersalg-prat og leveringsalternativer når du først står ved disken og skal betale.

Fysisk netthandel

Skjønt skattejakt er neppe noen adekvat beskrivelse av ferden gjennom Amazons fysiske bokhandel. Her skulle linken til nettbutikken være ty-de-lig. Her var det sortert og eksponert etter leserratingen på nett, alt var 4 stjerner pluss. Bestselgere med god nett-rating, presentert face out, ingen rygger. Dermed fikk man en dobbel begrensning av bredden: Det var i utgangspunktet relativt få titler i bokhandelen, og plassen var forbeholdt bestselgere med god Amazon-rating. Dessuten kunne man finne en god del lesebrett og andre gaveartikler, og i Amazons såkalte 4-Star-butikkene kunne man også få med seg en odde bukett av vel-nettanmeldte leker og husholdningsgeråd.

Alt var bestemt og uniformert fra sentralt hold. Hvem som helst kunne jobbe i en Amazon-bokhandel, og det var gjerne hvem som helst som jobbet der. Du ville ha like stor – eller liten – nytte av en mastergrad i litteratur her, som du ville ha nytte av en barista-utdanning for å selge kaffekapsler.

Slikt blir det ikke bredde av, og ei heller inspirerer det til skattejakt. Fraværet av lokal kuratering, personlige anbefalinger og engasjement var merkbart.

Synkende bok-andel

Det kunne ikke bli noen suksess, og det ble det heller ikke. Folk ville ikke ha online-opplevelsen direkte overført til fysisk butikk. Sju år etter at Amazon åpnet sin første fysiske bokhandel, i «fødebyen» Seattle, er det slutt på «brick and mortar»-eventyret.

Nå er det kroken på døra for alle Amazons fysiske bokhandler. Vi snakker da om et par dusin fordelt på 13 delstater. I tillegg kommer over tretti Amazon 4-Star-butikker.

Samtidig er det interessant å registrere at Amazon beholder sin fysiske posisjon innenfor matvarer – med over 500 supermarkeder og et par Amazon Fresh-matbutikker. Hvilket er nok et prov på at det er lenge siden Amazon først og fremst var en nettbokhandel. Bøker utgjør nå under 10 prosent av Amazons omsetning. Nå blir andelen enda lavere.

VEBJØRN ROGNE