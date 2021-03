Frankfurt: – Vi reiser hvis det er trygt

Det blir fysisk Frankfurtmesse til høsten, med helt nye omgivelser for norske utstillere.

Det blir fysisk Frankfurt-bokmesse til høsten, hvis alt går som planlagt. 20. – 24. oktober blir årets messedatoer.

Etter smertefull avlysning sist høst, føler messedirektør Juergen Boos seg trygg på at de denne gang skal få avviklet verdens største bokmesse, den 73. i rekken. «Re:connect» blir det talende tema for årets messe. I litteraturens verden snakket om en «mellombok». Her snakkes det om en «mellommesse», skal vi tro Juergen Boos.

Reiser hvis det er tilrådelig

– For det første så gjenstår det å se om bokmessen faktisk blir noe av, selv om de sier det. Det er fremdeles såpass usikkert og umulig å vite, sier Even Råkil, rettighetssjef i Oslo Literary Agency. Han legger til:

– Vi er i dialog med messen gjennom Forleggerforeningen og NORLA, og forstår at de er fleksible i forhold til mulig standleie. Frankfurt er en veldig viktig arena for oss som agentur og for salg av rettigheter til utlandet. Vi drar hvis det er trygt, sikkert, tilrådelig og ansvarsfullt, og hvis messen går av stabelen på en trygg og tilrådelig måte. Vi må se situasjonen an, slik vi har gjort med alle bokmesser det siste året.

Samme holdning har Gyldendal Agency:

– Dette er rett og slett helt umulig å svare på. Med ustabil smittesituasjon, usikkerhet om vaksinering og slikt, må vi rett og slett – som alle andre – følge situasjonen tett og se det an. Hvis alt virker trygt og det er tilrettelagt for reising, vil vi selvsagt delta. Så må vi i så fall vurdere hvor lenge vi blir og hvor mange som reiser, sier rettighetssjef Anne Cathrine Eng.

Forlagssjef i Vigmostad & Bjørke, Elizabeth Sellevold, krysser fingere for at de får treffe internasjonale kolleger i oktober:

– Vi er ikke i gang med praktisk gjennomføring ennå. Dersom smittesituasjonen tillater det, reiser vi som normalt! Vi er sultne på å møte våre venner og kontakter.

Både Cappelen Damm Agency og Kagge forlag opplyser også at de avventer situasjonen.

Ny hallplan

Utstillere og besøkende i Frankfurt vil bli møtt av ny layout på messeområdet. Ikke minst skyldes dette at Hall 5 – som vanligvis er base for NORLA og de norske forlagene – er stengt for totalrenovering. Dermed blir de fleste ikke-tyskspråklige og ikke-engelskpråklige europeiske landene flyttet til Hall 4.

Fornyelsen av messeområdet startet i 2014 og vil etter planen pågå frem til 2023.

Slik blir høstens messeområde og tilhørende plan:

Hall 3: Tyskspråklige utstillere

Hall 4: Internasjonale utstillere + vitenskap

Hall 6: Engelskspråklige land + Asia

Hall 6.2: LitAg (agentsenter)

Forum Level: Temaområder (The Arts+, Frankfurt Audio)

Forum Level 1: Gjesteland Canada

Festival Hall: Events for tyske ARD og andre mediapartnere

Tyske midler gir betydelig rabatt

For de som ønsker å registrere seg, er fristen satt til 31. mai. Delvis finansiert med den tyske regjeringens «Ny start for kulturen»-midler, vil messen fristen med større utstillerarealer til sterkt rabatterte priser.

Onsdag og torsdag vil bli bransjedagene, altså kun for «trade visitors», men i år vil man åpne for publikum allerede fredag – slik at man får fordelt publikumsbesøket over tre dager (fredag, lørdag og søndag), i stedet for to.