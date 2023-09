Fra Schibsted Venture til Aschehoug

Tidligere leder av Schibsted Venture i Norge går til Aschehoug.

Rune Røsten (f. 1971) er ansatt som ny direktør for strategi og forretningsutvikling i Aschehoug. Røsten har lang erfaring fra ulike roller i media og har vært redaktør for Dagbladet.no og leder for DB Medialab. Han har også vært leder for det sosiale nettverket Nettby. De siste 12 årene har han jobbet med investeringer i digitale oppstartselskaper, som leder for Schibsted Ventures i Norge.

— Vi er veldig glade for å få Rune med på Aschehoug-laget. Hans erfaring vil være viktig for oss i årene som kommer, og han vil bidra til ytterligere å styrke vår posisjon, sier Mads Nygaard, konsernsjef i Aschehoug.

— Jeg ser virkelig fram til å begynne i Aschehoug. Jeg tror at jeg med min brede erfaring fra digital forretningsutvikling og lidenskap for bøker kan gjøre en forskjell for forlaget, kommenterer Rune Røsten.

Røsten starter i Aschehoug 18. september.