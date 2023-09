– Vi skal befeste posisjonen vår

BOKHØSTEN: Ved siden av en sterk skjønnlitterær satsing, forteller forlagssjef i Kagge, Tuva Ørbeck Sørheim, at forlaget også vil befeste sin posisjon som det ledende sakprosaforlaget.

Bokhøsten er godt i gang, og forlagene har allerede begynt å pushe ut titler fra sine mangfoldige utgivelseslister. Over de neste ukene vil Bok365 se nærmere på årets bokhøst gjennom presentasjoner av forlagenes høstlister. Vi starter med Kagge forlag.

– Det er gøy å se hvordan den skjønnlitterære listen vår vokser i rekordfart under sjefredaktør Vidar Strøm Fallrøs energiske ledelse. Nå har han fått hjelp til å speede opp ytterligere av to nye, svært dyktige redaktører, Tiril Broch Aakre og Sondre Midthun. Samtidig skal Kagge Forlag beholde og befeste vår posisjon som Norges største og ledende forlag for norsk sakprosa, sier forlagssjef Tuva Ørbeck Sørheim.

Svenskimport

På Kagges skjønnlitterære høstliste fortsetter importen av stjerneskudd fra nabolandet. Blant annet utgir forlaget Skygger av Sara Strömberg. Strømberg har for sine to utgivelser vunnet både Årets debut og Årets krim. Skygger er snikende uhygge fra de dype svenske skoger, med et nikk til Kerstin Ekmans legendariske Hendelser ved vann, og har blitt belønnet med både terningkast seks og bestselglisteplasseringer her hjemme.

Kagge utgir også ny bok av svensken Anders de la Motte. Første bok i hans nye serie, De bergtatte, som kom på norsk i fjor. I høst kommer Glassmannen.

– Det er bare å gruglede seg til denne intenst spennende fortellingen!, sier kommunikasjonssjef Raymond Vik.

Det blir også norske bøker hos Kagge. Blant andre fra Lars Lenth med Kongen av Lofoten.

– Lars Lenths helt spesielle bøker fortjener mange, mange lesere. Måten han kombinerer spenning, humor og dramatikk på, med et persongalleri av de sjeldne, er imponerende og en fryd å lese! Kongen av Lofoten er et av bokhøstens høydepunkt!, sier Vik.

Kagge sørger også for storstilt besøk fra utlandet denne høsten:

– Det utrolig stas at Zimbabwes litterære superstjerne kommer til Oslo og Litteraturhuset 12. september. Hun er to ganger Bookerpris-nominert og har fått strålende anmeldelser for Den gamle hesten her hjemme. I tillegg til tre femmere mener NRK det er «et vulkanutbrudd av en roman» og Klassekampen kaller den «lesefest av de sjeldne», sier Vidar Strøm Fallrø, sjefredaktør skjønnlitteratur.

Suksessduo med ny bok

Kagge står klar med ny utgivelse fra suksessduoen Maja Lunde og Lisa Aisato, Vindmakeren – som forlaget kaller «Årets vakreste bok». Vindmakeren følger opp braksuksessene Snøsøsteren og Solvokteren.

Siri Pettersen og illustratør H.L. Phoenix er aktuelle med pekebøker for de minste – og her er det ikke «Bil», «Ball» og «Bolle» barna skal lære. Eventyrlig pekebok, Fantastisk pekebok, Magisk pekebok og Skrekkelig pekebok gir barna heller «Heks», «Zombie» og «Drage»! Bøkene har allerede funnet veien inn på bestselgerlistene.

Kristoffer Schau er aktuell med første bok i en ny barnebokserie, illustrert av Henriette T. Osnes; Den lille redde bæsjen. Forlaget kaller boken en «festlig fortelling fra doskåla».

Tar leseren ut i naturen

Kagge står klare med flere kjente forfatternavn på sakprosalista sin – også her følger mange i fotsporene til tidligere suksessutgivelser. Blant andre Reidar Müller. Han er aktuell med boken Norge. Landet vårt gjennom tre milliarder år.

– Vi er så stolte over at Reidar Müller vil utgi denne boken på Kagge Forlag. Det er en reise i Norges geografi og historie – der han med sedvanlig entusiasme viser oss spor av historien i den naturen som omgir oss, sier Ørbeck Sørheim.

Anne Sverdrup-Thygeson har tidligere klart å engasjere titusenvis av lesere med velskrevne og underholdende bøker om insekter. Nå utvider hun perspektivet til hele skogen, i boken Skogen. Om trær, folk og 25 000 andre arter.

Det er noen år siden Ingvild Tennfjords forrige store bok om vin, og i år har forhåndssalget av boken nådd helt nye høyder. Det skyldes ikke minst noen kreative grep Kagge har tatt på sosiale medier. Smak er i følge forlaget «en underholdende bok, der du lærer å bli vinsmaker i din egen stue – alene, eller sammen med kjæreste eller venner».

– Har dere en skjult skatt på høstlisten deres?

– Hege Duckert har skrevet en storslått biografi om Katti Anker Møller. Hun er norgeshistoriens modigste og kuleste feminist, men likevel forunderlig ukjent. Gjør deg klar til å få en helt ny heltinne i høst!, sier Ørbeck Sørheim.

Kagge har også debutanter blant høstutgivelsene sine:

– Er jeg på jorden som de sier? er en innsideberetning fra norsk psykiatri, skrevet av en pasient: Marie Næss. Hun la seg inn på akuttpsykiatisk avdeling på Blakstad da hun var 18 år, og har gått ut og inn av institusjoner, frem til hun nå er 27 år. Denne uhyre modige beretningen kan minne litt om fjorårets utgivelse med Abida Raja, i den forstand at den gir et sterkt innblikk i et miljø som ellers er lukket for de fleste av oss, avslutter Ørbeck Sørheim.