Lederskifte i Gyldendal

Anne Cathrine Knudsen har valgt å fratre sin stilling som direktør for Gyldendal Litteratur. Eva Thesen er konstituert ny leder.

– Avgjørelsen om å slutte i Gyldendal har ikke vært enkel, jeg har hatt en helt unik og inspirerende arbeidsplass med fantastiske kollegaer, forfattere og samarbeidspartnere. Gyldendal står sterkt og det gleder jeg meg over, men jeg har kommet til et punkt i livet hvor det er nå eller aldri, sier Anne Cathrine Knudsen.

Hun forteller videre at hun skal bruke tid til å finne ut hva hun vil videre:

– Jeg ønsker å utfordre meg selv ved å gjøre noe nytt og ser frem til å utforske andre muligheter. Akkurat hva det blir, skal jeg bruke litt tid på å finne ut av, men jeg tar med meg et fantastisk erfaringsgrunnlag fra årene mine i Gyldendal som jeg er veldig takknemlig for, sier Anne Cathrine Knudsen.

Thesen rykker opp

– Anne Cathrine Knudsens dedikerte innsats hos oss gjennom 16 år, hvorav halvparten av tiden som direktør for Gyldendal Litteratur, har vært svært viktig for Gyldendal. Hun har med sin enestående energi og sitt unike engasjement for litteraturen, medarbeidere og forfattere ledet forlaget i en transformativ fase. Under hennes ledelse har forlaget gjennomgått en modernisering og tatt store skritt, ikke minst innen digitalisering og utvikling av lydformatet, sier Arne Magnus, administrerende direktør i Gyldendal Norsk Forlag.

Eva Thesen kommer fra stillingen som Forlagssjef for Gyldendal Barn og Ungdom og har innehatt flere ledende stillinger i Gyldendal siden hun startet i 1993. Hun blir konstituert i stillingen som direktør for Gyldendal Litteratur med virkning fra 12. september.

– Eva Thesen er en erfaren leder som kjenner Gyldendal og bransjen godt, og jeg ser frem til å samarbeide med henne i hennes nye rolle, sier Arne Magnus.

Gyldendal skriver i en pressemelding at prosessen med å finne en permanent leder vil iverksettes snarlig.