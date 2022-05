Fra Bø til Bokhandlerforeningen 

Johanne Torper Solem er ansatt som ny kommunikasjonsrådgiver i Bokhandlerforeningen.

Bokhandlerforeningen har ansatt Johanne Torper Solem som ny kommunikasjonsrådgiver. Johanne har en mastergrad i litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo, og bakgrunn fra både forskningsarbeid og kommunikasjon.

— For meg er dette en skikkelig midt-i-blinken jobb! Her får jeg være midt i det litterære smørøyet i Norge, og får en unik innsikt i hvordan det norske bokmarkedet fungerer. Ikke minst får jeg jobbe med utrolig dyktige kollegaer og bokhandlere, sier Johanne.

Denne våren kommer hun rett til Bokhandlerforeningen fra forfatterstudiet i Bø. Etter å ha fått en innføring i hvordan litteratur-Norge ser ut fra et forfatterperspektiv, gleder hun seg til å bli kjent med bokbransjen fra et bokhandlerståsted.

— Jeg er så glad for at Johanne er på plass! Hennes forståelse for bokbransjen og erfaring med kommunikasjon og forskning er en stor fordel når det kommer til vårt mål om å dele så mye tall og analyse som mulig. Nå kan vi bli enda bedre på å synliggjøre den viktige jobben bokhandler over hele landet gjør for å fremme bøker og lesing, sier Anne Schiøtz, direktør for Bokhandlerforeningen.

Fremover skal Johanne spesielt jobbe med informasjonsarbeid knyttet til den nye bokloven og betydningen av lesing.