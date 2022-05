– Liker skrollefasen

Forfatter og sjefredaktør Tiril Broch Aakre skroller manus på mobilen for å føle om flyten er på plass.

UKAS BOKFJES: Vår stafettpinne reiser videre. Sist sendte forlagssjef Nils-Øivind Haagensen i Flamme forlag den videre til forfatter og sjefredaktør Tiril Broch Aakre i Vigmostad & Bjørke.

Hva jobber du mest med akkurat nå?

– Akkurat nå sitter jeg og leser siste versjon av Mikkel Vikas nye novellesamling, som kommer til høsten. Det er noveller som jeg tror vi alle kan kjenne oss igjen i, som handler om å ta plass og finne sin plass, mellom venner, kjærester og i familien. Dette manuset er nå i det jeg kaller skrollefasen. I siste fase av manusarbeidet liker jeg å skrolle gjennom manus på telefonen mens jeg sitter på bussen på vei til jobb, eller mens jeg står ute i bakgården og trekker litt frisk luft. Da får jeg følelsen av om flyten er på plass, eller om det er noe som skurrer. Liker veldig godt denne skrollefasen, selv om det neppe er bra for synet. Det er da jeg får den følelsen av at nå er dette blitt en bok, nå er dette litteratur.

Bokbrøken: Hvordan er dine lesevaner – hvor stor andel av boklesingen er forbundet med jobb og hvor mye er ren fornøyelse?

– Det flyter over i hverandre. Det meste jeg leser utenom jobb er også relevant for jobben jeg gjør. Lesingen inspirerer og skjerper språksansen. Så jeg er alltid litt på jobb når jeg leser. Jeg er i det hele tatt alltid litt på jobb mentalt. Jeg får ideer til bøker i alt jeg ser, leser og hører. Jeg har egentlig begynt å strikke i stedet for å lese for å få litt fri fra litteraturen, for å være aktiv med å lage noe som ikke er litteratur eller setninger.

Trekk frem en i bokbransjen du virkelig verdsetter – og hvorfor?

– Etter nesten tjue år i bokbransjen er det flust av folk jeg virkelig verdsetter. Men jeg velger mine to kolleger i redaksjon for norsk skjønnlitteratur her i Vigmostad & Bjørke — Karen Forberg og Marius Aronsen. De har så mye erfaring fra sine karrierer i bokbransjen, og kan så mye jeg ikke kan, som jeg hele tiden lærer av. Samtidig har de fortsatt en sprudlende, jeg vil si nærmest ungdommelig, begeistring for litteratur og å utvikle ny litteratur, som gjør det til en glede å gå på jobb hver dag.

Hvis du skulle løfte frem en virkelig god bok du har lest det siste året – hvilken velger du og hvorfor?

– Jeg blir litt ekstra glad når jeg leser en bok som overrasker meg; oppfinnsomme og språklig lekne bøker der jeg ikke aner hva som venter på neste side, eller der til og med setningen beveger seg i en retning som jeg ikke kunne forutsett. Den siste boken jeg leste som gav meg den følelsen, var Claire-Louise Bennetts Kasse 19.

Hva ville du helst blitt spurt om? Og hva ville du svart?

– Jeg aner ikke! Men jeg kan jo avslutte med et skriveråd fra forfatter Joy Williams, som jeg har som en liten huskeregel på en gul lapp foran meg på skrivebordet: «the important thing for the writer is to keep the book from becoming what it is about.»

Tirl Broch Aakre sender stafettpinnen videre til Vigmostad & Bjørke-kollega og redaktør Marius Aronsen.