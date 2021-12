Fra Aschehoug til Cappelen Damm

Ola Jostein Jørgensen skal styrke laget i Akersgata.

Over nyttår starter Ola Jostein Jørgensen som redaktør i Cappelen Damm barn og ungdom. Jørgensen kommer fra stillingen som redaktørvikar i Aschehoug B&U, og har fartstid både som sakprosaredaktør i Manifest forlag, skjønnlitterær forfatter i Aschehoug og mangeårig bokhandler. Han er ellers idéhistoriker av bakgrunn og beskrives som en dyktig og engasjert barnebokredaktør.

Ikke nok med det: Cappelen Damm barn og ungdom styrker også laget med ytterligere en medarbeider.

Forlagssjef Ragnfrid Trohaug er strålende fornøyd:

– Med disse to om bord vil forlaget kunne ta det mangfoldige, barnelitterære prosjektet til Cappelen Damm et viktig steg videre.

Dermed kan jula bare komme for Trohaug, som i tillegg til sine to nysigneringer kan glede seg over at Kjetil Knutsen har underskrevet ny treårskontrakt med Bodø/Glimt.