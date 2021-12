Mari Landsverk til Akersgata

Blir ny manusredaktør i Cappelen Damm.

Mari Landsverk skal styrke Cappelen Damms barne- og ungdomsredaksjon, og utpå nyåret starter hun som manusredaktør i forlaget. Landsverk kommer rett fra Masterprogrammet i litteraturformidling på Blindern, har mange år bak seg som bokhandler i Tanum og Norli, og er blant mye annet flytende i gresk.

Ikke nok med det: Cappelen Damm barn og ungdom styrker også laget med ytterligere en medarbeider.

Forlagssjef Ragnfrid Trohaug er strålende fornøyd:

– Med disse to om bord vil forlaget kunne ta det mangfoldige, barnelitterære prosjektet til Cappelen Damm et viktig steg videre.

Dermed kan jula bare komme for Trohaug, som i tillegg til sine to nysigneringer kan glede seg over at Kjetil Knutsen har underskrevet ny treårskontrakt med Bodø/Glimt.