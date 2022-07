Første titt på «Arvingen»-serien

Filmatiseringen av den populære bokserien "Arvingene" har fått sin første trailer. Se det første klippet her.

Randi Fuglehaug og Anne Gunn Halvorsen slapp i 2020 den første boken i Halve kongeriket-serien. Siden den tid har serien vokst til å snart omfatte fem bøker, den ble tildelt Uprisen i 2021 og nå er det en Netflix-adapsjon på trappene.

Serien har fått tittelen Royalteen, og følger historien i første bok, Arvingen (Aschehoug).

Første teaser fra serien

Vi møter Lena, nyinnflyttet til Oslo og ny på skolen. Her blir hun raskt kjent med de kongelige tvillingene Kalle og Margrethe – og deres vennegjeng. Men Lena sliter med å holde fortiden sin skjult, og er livredd for at hennes største hemmelighet skal ødelegge alt når hun og prins Kalle får varme følelser for hverandre.

Se første klippene fra den nye serien her:

Serien har premiere på Netflix 17. august.

