Slår ring om tyrkisk forlegger

Den tyske forlegger- og bokhandlerforeningen og Frankfurt-bokmessen fordømmer Erdogans utleveringsønsker.

Som en del av avtalen om å la Sverige og Finland bli medlem av NATO, har Tyrkias president Edogan bedt om å få utlevert en rekke tyrkiske borgere som befinner seg i eksil i disse landene. De er, i følge tyrkiske myndigheter, «mistenkte terrorister» i hjemlandet.

Erdogans liste inkluderer Ragıp Zarakolu, en tyrkisk forlegger og menneskerettighetsaktivist, som har vært i eksil i Sverige siden 2012.

Fordømmer Erdogan

Den tyske forlegger og bokhandlerforeningen og Frankfurt-bokmessen fordømmer nå Erdogans utleveringsønsker og ber Sverige og Finland om å ikke bøye seg.

– Hverken Ragıp Zarakolu eller andre tyrkiske forleggere, forfattere eller intellektuelle som lever i eksil burde overleveres til tyrkiske myndigheter for å påskynde et NATO-medlemskap. En slik handel ville være uansvarlig fra både et juridisk og humanitært perspektiv. Den tyrkiske regjeringen har slått ned på folk som Zarakolu i flere tiår. Zarakolu har vært fengslet en rekke ganger for hans støtte til ytringsfriheten og bøkene hans har blitt forbudt, sier Peter Kraus vom Cleff, direktør i den tyske forlegger og bokhandlerforeningen.

Direktør for Frankfurt bokmesse, Juergen Boos, uttaler følgende:

– Disse individene som har forpliktet seg til ytringsfriheten, slik som Ragıp Zarakolu, gjør et demokratisk og mangfoldig samfunn mulig og de behøver spesiell beskyttelse. Vi forventer derfor at Sverige og Finland ikke gjør seg til medskyldige og fortsetter å stå opp for sikkerheten og friheten til dem de har i eksil.