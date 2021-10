Forfattere bak kateteret

Forfatterutdanningene i Bø, Bergen og Tromsø er de mest kjente, men ellers florerer det med skrivekurs og andre tilbud av ulikt slag for skrivelystne.

Forlagene har vært veldig aktive på dette feltet, og flere av de store forlagene arrangerer årlige samlinger og kurs der forfattere foreleser og foredrar om skrivekunst og dens hemmeligheter.

En av de som har stått fremst i denne rekken er forfatter Henrik Langeland. Siden 2008 har han holdt årlige skrivekurs som gjerne har strukket seg over et par dager. Tidligere var det i regi av Gyldendal forlag, men etter at Langeland meldte overgang fra Tiden til Cappelen Damm overtok sistnevnte stafettpinnen. I år er det planlagt tre slike todagers skrivekurs med Langeland.

– Kursdeltagerne har vært en miks av mange forskjellige typer. Det har vært mange med forfatterambisjoner, det har vært journalister, skuespillere, musikere, PR-folk, advokater, alle som gjerne vil strukturere opp og forbedre språket i sin daglige jobb, eller de som rett og slett vil ha mer glede av hobbyskriveriene sine, har Langeland uttalt til Bok365. Han har også gitt ut boka Fortellekunst, der han deler med seg av triks og råd.

«Opp på et høyere nivå»

Deler med seg gjør også forfatterkollega Merete Morken Andersen i sin bok Skriveboka. Hun har bakgrunn som faglig leder ved Aschehougs skriveskole og er førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge.

– Der underviser jeg i både skjønnlitterær og faglitterær skriving, forteller Morken Andersen som på sine kurs også er innom sjangere som dokumentar, biografi/selvbiografi, essayistikk og reiselitteratur.

En tredje forfatter med både bok og kurs er Morten Harry Olsen. Han startet for få år siden den private skriveskolen Forfatterakademiet, som henvender seg til «Folk som ikke kan eller ønsker å sette av et helt år til fulltidsstudier, men som likevel ønsker å ta skrivingen sin opp på et høyere nivå enn hobbyplanet», slik han uttrykker det på Forfatterforeningens nettside.

Olsen ga i 2014 ut boka Skrivehåndverket og har som forfatter og kursleder kunnet følge utviklingen blant skrivelystne på nært hold.

– Det er én ting som slår meg som interessant: Bok- og mediebransjen har endret seg mye, teknologien radikalt, publiseringsmulighetene også. Men de som kommer til meg nå – for personlig coaching eller på kortere kurs – er ikke så forskjellig fra den jeg var da jeg debuterte i 1985, sier Olsen.

– Les når du skriver

Det som likevel er nytt, er at de tradisjonelle utdanningene og skrivekursene er blitt supplert med digitale kurs og podkaster. Blant annet har Aschehoug forfatterskole lansert podkasten «Hvorfor skriver du?», der forfattere forteller lytterne om hvordan de jobber, hva som inspirerer dem, og om prosessen fra idé til ferdig bok.

– Alle forfattere må lese hele tiden når de skriver. Sånn blir de best, sier Jan Kjærstad.

Og akkurat det rådet, å lese mye, ser fortsatt ut til å være et av de mest sentrale eldre lærekrefter vil gi til unge, håpefulle forfatterspirer.