– Føles som hele Norge ser på Formel 1

Denne helgen går siste løp i årets Formel 1-sesong. Kommentator Atle Gulbrandsen, som er aktuell med bok om sporten, ser allerede frem til neste sesong.

– Formel 1-interessen har eksplodert i Norge, og det føles til tider som om hele Norge ser på Formel 1, forteller Atle Gulbandsen.

Han er Norges fremste Formel 1-journalist, og er denne høsten aktuell med boken Formel 1 (Kagge), skrevet i samarbeid med Thomas Karlsen. Boken ble skrevet nettopp for å møte den enorme interessen for bilsporten her til lands.

For aldri før har flere nordmenn benket seg for å se søndagenes Grand Priz-løp. Mye takket være Netflix-serien Drive to Survive har seertallene mangedoblet seg. Men Gulbrandsens kjærlighet til sporten startet lenge før Netflix-dokumentaren.

Bitt av basillen som åtteåring

– Jeg ble bitt av basillen da jeg var på mitt første Formel 1-løp som åtteåring i 1988, forteller Gulbrandsen.

Siden det har Formel 1 vært hans liv. Gulbrandsen debuterte som Formel 1-kommentator i 1997, som 17 åring. Han har siden jobbet som motorjournalist, PR-rådgiver, konsulent og sportssjef i Norges Bilsportforbund. I tillegg har Gulbrandsen vært racerfører siden 1992, og ble i 2007 Norgesmester i racing. Han er i dag, ved siden av å være F1-kommentator, racerfører for Møller Bil Motorsport på den tyske banen Nürbürgring Nordschleife.

I boken Formel 1 ser han nærmere på bilsporten, og alt hva den innebærer av champagne, fart og ulykker – noen ganger med døden til følge. Formel 1s historie er kanskje den mest dramatiske i sportsverdenen. Og kanskje den mest kontroversielle.

Verdens mest miljøvennlige idrett

Kritikken mot sporten har økt de siste årene, da spesielt mot stedene som får avholde Grand Prix-løpene. Gulbrandsen forstår kritikken.

– Formel 1 dreier seg i stor grad om penger, og dessverre er en av konsekvensene av det at det kjøres flere løp med et helt annet forhold til menneskerettigheter enn det vi har i Norge. Formel 1 blir kritisert for dette, men forsvarer seg med at det er bedre å reise til disse landene og forsøke å få til en positiv endring innenfra enn å boikotte. Kanskje de har et poeng?

I en tid hvor mange blir stadig mer miljøvennlige, har Formel 1, som baserer seg på et svært klimauvennlig kjøretøy, fått kritikk. Det mener Gulbrandsen ikke er berettiget:

– Når det gjelder klima har jeg litt tabloid kalt Formel 1 for «verdens mest miljøvennlige idrett». Årsaken til det er at Formel 1 utvikler og markedsfører teknologi som får ned utslippene. I 2026 skal F1-bilene kjøre med et karbonnøytralt drivstoff som kan overføres til vanlige biler med forbrenningsmotor, og på sikt tror jeg Formel 1 kan bli elektrisk – og da vil Formel 1 være med på utvikle både elmotorer og batterier, slik at elbiler for gata blir enda bedre.

Mindre biler, mer racing

Formel 1 er en sport som er i stadig utvikling. Bilene endres fra år til år, og den minste forandring har utslagsgivende effekt på løpet. Nå snakkes det også om at bilene vil gjøres mindre i fremtiden – dette for å skape mer forbikjøringer og racing.

– Tror du dette er sannsynlig?

– Ja, jeg tror neste generasjon biler som kommer i 2026 vil være noe mindre enn i dag, og jeg håper de kommer til å ha enda mindre vinger. Da blir det enda mer spennende å se på.

Bilsporten er også blitt anklaget for å være urettferdig, mye grunnet bruken av sikkerhetsbil. Ved uhell må nemlig førerne senke farte, og legge seg bak en sikkerhetsbil. Dette gjør at all tid førsteplassen har vunnet, forsvinner.

– Sikkerhetsbil er urettferdig for den som ligger først, men en sikkerhetsbil skaper også mer spenning i løpene. Men det mest rettferdige er når man bruker såkalt «Virtual Safety Car», slik at bilene må ha samme avstand ute på banen selv om de kjører langsomt, sier Gulbrandsen.

– Avslutningen i fjor ble helt feil

– Jeg er utrolig imponert over Verstappen og Red Bull i år, men jeg håper det blir jevnere neste år. Det er mer spennende å se på når flere kan kjempe om å vinne. Mercedes og Ferrari er nok revansjesugne, sier Gulbrandsen om årets sesong.

Denne helgen går sesongens siste løp, og det foregår i Abi Dhabi. Verstappen er allerede kåret til verdensmester, men det blir en kamp om andreplassen mellom Red Bulls Perez og Ferraris Leclerc.

Fjorårets sesongavslutning i Abu Dhabi skapte derimot store kontroverser. Hamilton og Verstappen lå likt poengmessig, men Hamilton lå lenge an til å vinne det avgjørende siste løpet. Da det sent i racet ble sendt ut sikkerhetsbil, og innført en tidligere ubrukt regel, klarte Verstappen å kjøre først over målstreken og slik sikre VM-tittelen.

– Hva syns du om måten Verstappen vant på i fjor?

– Jeg synes avslutningen av fjorårets F1-sesong ble helt feil. Verstappen var kanskje den beste føreren gjennom sesongen, og den som sånn sett fortjente mest å bli verdensmester, men jeg mener likevel man ikke avgjøre et VM ved å ikke implementere reglene. Løpsledelsen burde ha fulgt regelboka slik de alltid har gjort, og da hadde Hamilton blitt verdensmester. I stedet valgte de å ikke implementere reglene, og da Mercedes protesterte skjulte de seg bak en sovende regel som sier at løpsdirektøren kan se bort fra gjeldende regler. Det er i det hele tatt en svak regel, og den muligheten skulle aldri ha eksistert.

– Helt til slutt: Tror du vi vil se norske Dennis Hauger i for Formel 1-fører de neste årene?

– Ja, jeg tror Dennis Hauger blir Norges første F1-fører i 2024 eller 2025.