Flokker til Olympia

I dag går London bokmessen av stabelen – og den er tilbake med full kraft.

I dag åpnes dørene til messehallene i Olympia, og dermed er det klart for den største bokmessen på de britiske øyer. London Book Fair har vokst i størrelse siden åpningen i 1971, men fikk et naturlig tilbakeslag under coronapandemien. Bokmessen var avlyst i 2020, og de to påfølgende årene led messen av dårlig besøkstall. I 2022 var det kun 15 000 deltakere – mot et normalår på 25 000.

Men dette endres i år.

Store forlag er tilbake

I følge den britiske bransjeavisen The Bookseller er London bokmessen tilbake med full kraft – og er spådd å nå samme nivå som før pandemien. Dette skyldtes blant annet at deltakelsen fra amerikanske forlag øker drastisk fra i går.

Alle de fire største forlagene, HarperCollins, Penguin Random House, Hachette og Simon & Schuster, er bekreftet til messen. I tillegg er Bonnier Books UK tilbake med egen stand – etter at de nedskalerte sitt nærvær på messen i fjor.

«Vi forventer en økning på 30 prosent i antall deltakere», uttalte LBFs nyeste sjef, Gareth Rapley.

Agentselskapene stiler mannsterke

Agentselskapene forteller også at de er tilbake for fullt. Simon & Schuster USA sender alle sine litterære agenter over dammen og Curtis Brown sender 34 agenter. Flere av agentselskapene forklarer den økte tilstedeværelsen med at de etter nedskalering de to første årene, til fordel for digitale møter, nå har innsett den store verdien av å møtes ansikt til ansikt.

AI preger messen

Blant temaene som er spådd å prege årets bokmesse seiler Kunstig intelligens, AI, høyt opp på listen. Chat GPT og andre lignende tjenester har sendt sjokkbølger gjennom den internasjonale forleggerbransjen, og hvordan disse nyvinningene vil prege forlagsbransjen fremover blir diskutert blant forleggere så vel som i diverse programposter.

Andre temaer som allerede virker å prege samtalene ut av Olympia finner vi Brexit, lydbøker og selvsagt krigen i Ukraina.