Fem julegavetips til barn og ungdom

Lurer du på hva du skal gi familiens yngste? Her er fem gode bøker som er garantert å slå an hos unge lesere.

Gulraiz Sharif: Hør her’a (Cappelen Damm)

Dette er brak-debuten som ble hørt i hele bokbransjen. Gulraiz Sharif står bak bokbransjens store snakkis denne høsten, og det med god grunn. Romanen er som et kræsj-kurs-innføring i minoritetsmiljøet i Oslo. Ikke ufortjent har Sharif blitt sammenliknet med debutsuksessen til Zeshan Shakar, Tante Ulrikkes vei. Bare innledningssekvensen alene gjør at denne boken skinner som en stjerne blant høstens utgivelser. En god gave til ungdommen, så vel som til den voksne leser.

Jessica Townsend: Hulfeber (Vigmostad & Bjørke)

“For de som liker Harry Potter” har vært et salgstriks siden den første Potter-boken traff hyllene i 1997. Men for Jessica Townsends nye bokserie stemmer dette utsagnet. Ingenlund-serien byr på magi, tøffe karakterer og en passe dose absurditet. Det er hittil utgitt tre bøker på norsk, hvorav den tredje boken, Hulfeber, utkom denne høsten. Bok nummer to i serien mottok terningkast fem av BOK365s anmelder, som hevdet at boken var et «Vundersmidd magisk univers».

Ida Michelsen Tufte: Alma Freng og solfangerne (Aschehoug)

Nok en norsk debutant som tar leserne med storm. Tuftes bok er første del i en planlagt serie, og fenger leserne fra første side. Alma får vite at hun er en solfanger, en som kan reise i og med tiden på solstråler. Men dette kommer ikke uten en hake, hun må nemlig hjelpe til med et statskupp. Boken er spennende og etablerer et troverdig univers man ikke vil forlate. Boken passer perfekt for Ingenlund- og Harry Potter-fans.

Jessica Love: Julian er en havfrue (Mangschou)

Det er ingenting Julian vil mer enn å være en havfrue. Han kler seg ut med Bestas potteplaner og gardiner – men hva vil Besta si når hun ser ham? Jessica Loves bok har det siste året blitt hyllet for sine nydelige illustrasjoner, men også for å ta opp et viktig og underkommunisert tema. Om barn som er født i feil kropp, om skeive historier fra ung alder og at barn skal få lov til å elske seg selv for den de er. Dette er en bok til alle – spesielt de som elsker havfruer.

Victor Sotberg: Bare Victor (Gyldendal)

Victor Sotberg er også en viktig stemme i årets barneboklandskap. Sotberg er en av de mest gjenkjennelige ansiktene for den yngre generasjon, med både Youtube- og NRK-produksjoner på CV-en. Når han denne høsten forteller sin historie, er det med viktige lærdommer å ta med seg. Boken er i tegneserieform, og Sotberg forteller åpenhjertig om ensomheten og mobbingen han ble utsatt for som ung. Men det er ingen trist historie. Bokens viktige budskap er at man aldri er alene.