«Sataniske vers» blir hovedbok

Bokklubben ønsker å sette fokus på ytringsfriheten – i tillegg til å få ryddet opp i en gammel "forsømmelse".

– Bokklubben har alltid som mål å gi medlemmene våre gode leseopplevelser samtidig som vi gjerne utfordrer dem litt, når vi kan kombinere det med å sette fokus på ytringsfriheten tenker vi at det er en god kombinasjon, sier Erlend Sørskaar, redaktør for Bokklubben Nye Bøker og Lydbokklubben.

Ny aktualitet

Få bøker har skapt høyere bølger i vår tid enn romanen Sataniske vers, av den indisk-britiske forfatteren Salman Rushdie. I midten av august i år fikk saken ny aktualitet da Salman Rushdie ble angrepet og knivstukket under et arrangement i Chautauqua i delstaten New York. 75-åringen ble påført rundt tolv knivstikk i angrepet. 24 år gamle Hadi Matar ble umiddelbart arrestert for knivangrepet og raskt etterpå formelt siktet for drapsforsøk. Han erkjente ikke straffskyld da han ble fremstilt for varetektsfengsling. Matar er født i USA av foreldre som emigrerte fra landsbyen Yaroun i den sørlige delen av Libanon.

– Verdenslitteratur, intet mindre

– Sataniske vers var sammen med Midnattsbarn blant titlene i Bokklubbenes bokserie Århundrets bibliotek. Men den ble aldri hovedbok i noen av de andre klubbene slik både Skam, Maurerens siste sukk og Grunnen under hennes føtter alle var da de kom ut. Når det nå er slik at vi ikke har tilbudt denne som hovedbok til medlemmene våre tidligere er jo dette dessverre en god anledning til å rette opp i det. Bokas litterære kvaliteter er jo udiskutable – det er verdenslitteratur vi snakker om, intet mindre, sier Erlend Sørskaar. – I tillegg er det et bakteppe som gjør den stadig aktuell og i kjølvannet av angrepet på Salman Rushdie nå i august ble det enda tydeligere for oss hvor mye denne utgivelsen betyr med tanke på ytringsfrihet selv i dag over tretti år etter at boka ble utgitt første gang.

Fra forbud til fatwa

Sataniske vers utkom høsten 1988. De første protestene kom allerede før romanen var utgitt. Rushdie ble intervjuet i en indisk avis. To muslimske parlamentsmedlemmer med markeringsbehov gikk hardt ut mot boka på basis av intervjuet.

Dette førte til at Rusdies fødeland ble det første til å forby boken. Deretter spredte protestene seg. I land etter land ble romanen bannlyst. Knapt noen av de som vedtok forbudene hadde lest så mye som en side i boka.

I februar 1989 ble saken med ett langt mer dramatisk. Irans åndelige leder ayatolla Khomeini holdt en radiotale der han kunngjorde en fatwa i form av en dødsdom over forfatteren, hans forleggere og oversettere.

Flere attentater

Sommeren 1991 ble to av Rushdies oversettere angrepet med en ukes mellomrom. 3. juli ble den italienske oversetteren Ettore Capriolo knivstukket i sitt hjem i Milano. Han ble hardt skadd, men overlevde. Vel en uke seinere ble den japanske oversetteren Hitoshi Igarishi, knivstukket på sin arbeidsplass. Han ble funnet død med seks knivstikk i nakken, armene og brystet. Ingen av disse sakene er oppklart.

Sommeren 1993 ble et helt seminarhotell satt i brann i byen Sivas i Tyrkia. På seminaret var den tyrkiske oversetteren Asis Nezin. Han overlevde, men 37 andre mistet livet i branninfernoet. Fire måneder senere, 11. oktober, skjedde mordforsøket på William Nygaard utenfor hans hjem i Dagaliveien i Oslo

Sprenges av terrorister

Sataniske vers handler om to indere som flyr fra India til England. Flyet sprenges av terrorister og styrter i Den engelske kanal, men de to inderne overlever. Mystiske ting skjer. Den ene omvandles til en engel, og den andre får utseendet og lukten til Djevelen. I et av kapitlene drømmer engelen om muslimens profet, Muhammed. Han drømmer at Muhammed godtar at det finnes flere guder enn Allah.

Hvor mange bokklubbmedlemmer får Sataniske vers hjem denne gang?

– Å anslå opplaget er like spennende, og vanskelig, hver gang. Det blir som alltid litt gjetting, men jeg antar at rundt 3000 medlemmer vil få gleden av å lese denne i september. Og boka er i godt selskap mellom Lars Saabye Christensens Pikkoloens bagasje og Helga Flatlands Etterklang, som er de andre hovedbøkene akkurat nå.