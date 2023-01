Får norske anmeldere til å hvine

BOKBAROMETERET: Fjorårets USA-favoritt begeistrer kritikerkorpset.

Hernan Diaz: Tillit (Aschehoug)

Hernan Diaz’ roman var en av fjorårets mest roste bøker i USA. Boken ble tildelt Kirkus-prisen og nominert til Bookerprisen. Når boken nå utkommer på norsk, er mottakelsen hos norske kritikere også god.

«Det tar litt tid, men så hviner man stadig oftere av begeistring etter hvert som sannheten om karakterene spiller seg ut», skriver Oda Faremo Lindholm i VG. Hun kaller boken en «frydefull oppdagelsesferd av en bok», og gir den terningkast fem. Samme terning triller Steinar Brandslet i Stavanger Aftenblad, og skriver: «Hernan Diaz skriver spennende med uventede virkemidler».

«Romanen som har alt. Tillit siktar seg presist inn mot punktet der psykologi og finans kryssar kvarandre. Resultatet er svimlande», skriver NRKs anmelder, Marta Norheim.

Også Varg Lukas Folkman i Dagens Næringsliv er begeistret: «Romaner med en så leken innstilling til form, som samtidig er så tilgjengelige som Tillit, er sjelden vare».

Hilde Slåtto i Vårt Land skriver følgende: «Tillit er en smart og underholdende roman, som både er en lettlest pageturner, en imponerende litterær gåte og en intellektuell diskusjon om kapitalismens makt og hvem det er som egentlig forteller historien.»

Dagsavisen server også en god anmeldelse, under overskriften «Pent om pengefolks hemmeligheter».

Jon Fosse: Kvitleik (Samlaget)

Norges store Nobelpris-i-litteratur-håp, Jon Fosse, er ute med ny roman. Boken er på knappe 70 sider, men som VGs anmelder Sindre Hovdenak skriver: «[…] det er mye konsentrert kraft og dybde i denne buljongterningen av en historie.» Hovdenak gir boken terningkast fem, og avslutter anmeldelsen slik: «Jon Fosse har allerede lagt lista høyt for nivået på det nye årets norske skjønnlitteratur.»

Marius Wulfsberg, anmelder i Dagbladet, er enda mer begeistret. Han skjenker boken terningkast seks, og kaller den «et mesterverk». «Med Kvitleik har Fosse skrevet en mer konsentrert fortelling om menneskets merkelige forhold til døden. Ja, det er som om dødsdriften styrer jeg-personens handlinger fra første til siste setning. Kvitleik er rett og slett stor litteratur!»

Hos rikskringkasteren er anmelderen mer avmålt. Anne Cathrine Straume skriver: «Den som har lest Fosse tidligere, vet hva hun får: Dette er mer av det samme, men i mindre skala.»

Liza Marklund: Kallmyren (Cappelen Damm)

Marklunds forrige bok, Polarsirkelen, ble utropt til hennes store tilbakekomst til krimsjangeren, og ble svært kritikerrost. Kallmyren er en frittstående oppfølger til denne fortellingen, og som «storebroren», blir også den nye krimromanen kritikerrost.

Anmelder Ole Jacob Hoel i Adresseavisen skriver at boken er «… et nytt høydepunkt i forfatterskapet», og gir den terning fem. «Nå er hun på sitt aller beste», skriver han videre, og kaller Kallmyren en «knallbra spenningsbok».

Tilsvarende skryt finner vi også i VGs anmeldelse. Elin Brend Bjørhei gir også boken terningkast fem, og skriver: «Det er imponerende hvordan hun har fornyet seg fra forrige bok i serien. Marklund er for alvor tilbake i krimmanesjen. Nå er forventningene til siste bok i trilogien skrudd høyt.»

Solvej Balle: Om utregning av romfang II (Press)

Balle ble i fjor høst tildelt den gjeve Nordisk rådslitteraturpris for de tre første bøkene i det som er en planlagt serie på 7 bøker, Om utregning av romfang. Denne våren utkommer bok nummer to på norsk.

Dagbladets anmelder Inger Bentzrud triller terningkast fem, og skriver at boken «egger til videre lesing.»

Bok365s anmelder Leif Gjerstad gir også boken terningkast fem, og hyller det minimalistiske og poetiske i språket: «Denne uttrykksformen har Balle beholdt også i Om utregning av romfang II, som i et nøkternt og beskrivende språk med fokus på hva hun sanser klarer å gi de kapittelvise skildringene av høyst hverdagslige gjøremål både lukt og farge. Det er som om Balle forsiktig åpner et fargeskrin med vage antydninger som på veien til leseren fylles med spørsmål og detaljer – og som ofte gjør det til en fryd å lese».

Prins Harry: Spare (Penguin Random House)

Det er årets hittil kanskje mest omtalte bok internasjonalt. Lekkasjene slo ned som en bombe, men la ingen demper på salget. Boken satte salgsrekord på utgivelsesdagen.

Men om man forventet en typisk «lett kjendisbok» og en totalslakt av prinsens beretning, tok man skammelig feil. Dagbladets Sigrid Hvidsten gir boken høyest mulig score, terningkast seks, i sin anmeldelse. «Spare» er med andre ord profesjonell til fingerspissene, og aller best når den skildrer Harrys eksotiske oppvekst og hans funderinger rundt den. Harry selv framstilles som en likandes kar, som tilsynelatende ikke har noen problemer med å være ærlig om at han av og til også kan oppføre seg som en komplett idiot», skriver hun.

Bok365s anmelder Morten Ståle Nilsen gir boken terningkast fire, og skriver: «Når man lukker boken, sitter man der som en dust, fanget i det ubehagelige, uløselige paradokset. Prins Harry har skrevet en bok som tar til orde for å stoppe den destruktive dansen mellom monarkiet og oss som beglor det (spesifikt de som tjener penger på at vi beglor det). Men hver gang han åpner munnen eller setter pennen til papiret, bidrar han til å holde dansen gående. Det er et håpløst dilemma, og det er ikke hans skyld. Spare kan leses som sladder. Den kan også leses som et kraftfullt argument for å legge ned hele den avdankede styreformen.»

Samme terningkast gir VGs anmelder Sindre Hovdenak. I fireranmeldelsen av den svenske oversettelsen av Spare skriver Hovdenak: «Litterært sett er Den andre en ganske velkomponert og godt skrevet historie. Mest intens i starten og mot slutten, med et langt midtparti som med fordel kunne ha blitt redigert ned.»

Valérie Perrin: De tre (Cappelen Damm)

Hun står bak fjorårets mest solgte roman i Norge. Nå kommer en ny bok fra den franske forfatteren, og forventningene er skyhøye.

VGs anmelder Guri Hjeltnes mener forfatteren innfrir. Hun tildeler boken terningkast fem, og skriver: «Fremfor alt er dette en veldreid underholdningsroman, med alle ingredienser av fortielser, havarerte familier, velstående familier, gode og snille mennesker, hemmeligheter, kjærlighet og tap.»

Dagbladets anmelder Cathrine Krøger skrev i anmeldelsen av Å vanne blomster om kvelden at hun gjerne skulle gitt den terningkast syv om hun kunne. Så langt strekker hun seg ikke i anmeldelsen av De tre, som ender på en firer: «Selv må jeg være ærlig nok til å innrømme at jeg slet med å leve meg inn i denne boka. En ting er at den er altfor lang – over 500 sider blir sjelden en vellykket roman. En annen ting er de mange sprangene og litterære snurrighetene som visse steder blir vel kryptiske.»

Nettavisens Jan Øyvind Helgesen lander på en femmerterning: «Valérie Perrin har skrevet en herlig roman. Og en svært vakker bok.» Han fortsetter: «De tre er den beste boka jeg har lest så langt i «vårsleppet» til forlagene.»