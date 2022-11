Nordisk råds litteraturpris til Balle

Solvej Balle planlegger sju bind i prosaverket «Om udregning af rumfang». Tirsdag fikk hun Nordisk råds litteraturpris for de tre første romanene i prosjektet.

Verkets grep er at hovedperson, Tara Selter, ufrivillig er fanget i tiden, nærmere bestemt 18. november. Dagen gjentar seg, personene rundt henne eldes ikke. Konseptet lar leseren følge personen gjennom en reise i rom, heller enn tid.

Balle debuterte med Lyrefugl i 1986 og skrev i 1990-årene et av dansk litteraturs mest lovpriste verk, Ifølge loven. Om udregning af rumfang er Balles store comeback til europeisk skjønnlitteratur.

Prisen ble delt ut av Finlands førstedame, poeten Jenni Haukio, i forbindelse med Nordisk råds møte i Helsingfors. Prisvinneren mottar statuetten «Nordlys» og 300.000 danske kroner (drøyt 410.000 norske kroner).

Dåsnes vant barnebokprisen

To forfattere fra hvert av de nordiske land var nominert, i tillegg til en forfatter hver fra Færøyene, Grønland, Åland og det samiske språkområdet. Årets norske nominerte var Inghill Johansen for Dette er G samt Linn Ullmann for Jente, 1983.

Norge har vunnet prisen elleve ganger siden starten i 1962. De siste norske vinnerne var Jon Fosse for «Trilogien: Andvake, Olavs draumar. Kveldsvævd.» i 2015, Merethe Lindstrøm for Dager i stillhetens historie i 2012 og Per Petterson for Jeg forbanner tidens elv i 2009.

Nordisk råd deler hvert år ut fem priser: Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris, filmpris, litteraturpris, musikkpris og miljøpris. Norske Nora Dåsnes ble tildelt årets pris i den førstnevnte kategorien.