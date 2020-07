Får munnbind under quiz

For quizdronning Marit Bromark må en god sommerferie inneholde quiz, selv om hun ikke får lov å svare lenger. – Det blir kanskje litt urettferdig etter å ha skrevet 14 quizbøker.

– Hvor tilbringer du ferien?

– Litt i Oslo, litt på Hvaler, og forhåpentlig noen uker på Kreta. Foreldrene mine kjøpte et feriehus der i fjor, og vi har gledet oss veldig til å låne det i sommer. Det virket lenge som om det ikke ville bli noe av på grunn av corona-pandemien, men med de nye reiserådene ser det ut til at vi kan dra likevel. Det er jeg veldig glad for!

– Har noen ferieplaner blitt endret på grunn av corona-pandemien?

– Ja, akkurat nå skulle jeg egentlig vært på en ukes sykkeltur i Nord-Italia sammen med en vennegjeng, vi skulle syklet rundt Maggiore-sjøen og kost oss med lange lunsjer underveis. Det ble avlyst, til stor skuffelse for hele gjengen.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Sol, varme, sjø og bading. God mat og god vin. Og quiz med familien, selvfølgelig! Selv om jeg ikke får lov til å svare så ofte lenger – det blir kanskje litt urettferdig etter å ha skrevet 14 quizbøker.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Jeg leste Simon Strangers Leksikon om lys og mørke i vinter, og den var helt umulig å legge fra seg. Underveis i lesingen oppdaget jeg at Strangers jødiske svigerfamilie, som boka handler om, bodde i samme bygård i Trondheim som datteren min bor i nå. Hun går forbi snublesteinen til Hirsch Komissar hver dag. Øverst i feriebokbunken ligger Lars Myttings Søsterklokkene, og rett under ligger Hilde Østbys Kreativitet. Jeg gleder meg vilt til begge.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Vanligvis setter jeg tyrkisk mat over alt annet, men italienerne har en rett som det ikke går an å slå om sommeren: Spaghetti vongole. Under en sommerferie i Italia for noen år siden spiste jeg det nesten hver dag i to uker. De små skjellene er utrolig smakfulle, og verdt hele flybilletten alene.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Min venn Vidar Bergum, som har skrevet to fantastiske kokebøker med mat fra Tyrkia og Midtøsten og skriver matbloggen Et kjøkken i Istanbul. Eller, aller helst ville jeg invitert meg selv til bords hjemme hos ham i Istanbul, tatt med en flaske raki og bedt ham lage meze og snakke om tyrkisk matkultur. Det ville blitt en veldig fin kveld.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Alle som fortsetter å skrive, lese, kjøpe og snakke om bøker, og daglig motbeviser den mangeårige spådommen om bokas snarlige død. Verden vil bli et veldig trist sted hvis bøkene forsvinner.

– … og hvem ville du gitt en brennmanet?

– Regjeringen, som brukte altfor lang tid på å lage støtteordninger som også favnet corona-rammede litteraturhus.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Sørget for at innkjøpsordningen for sakprosa blir utvidet, slik at det kjøpes inn like mye litterær sakprosa som skjønnlitteratur til bibliotekene. Det gir ingen mening at nesten alt av norske romaner, noveller, diktsamlinger og barnebøker blir kjøpt inn, mens nåløyet for at en sakprosabok skal havne på biblioteket fortsatt er ekstremt trangt.

– Hva savner du mest i disse corona-tider?

– Å slippe å tenke på sykdom, håndvask, antibac og avstand. Å omgås folk – både kjente og ukjente – uten å måtte ha i bakhodet at de eller jeg kan være potensielle smittebomber. Jeg begynner å få et veldig anstrengt forhold til ordet forholdsregler.

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– Hvilken by blir du aldri ferdig med? Istanbul! Hele verden, og hele verdenshistorien, møtes i Istanbul. Jeg vil alltid tilbake dit, uansett årstid.