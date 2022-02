Får 140 millioner for selvbiografi

Nest etter bokavtalen Barack og Michelle Obama inngikk med Penguin i 2017, skal Britney Spears avtale med Simon & Schuster være den største i historien for en «tell all»-selvbiografi.

I 1998 fikk Britney Spears sitt store gjennombrudd med listetopperen «Baby One More Time». Nå tyder mye på at det blir en ny runde med den 40-årige artisten på toppen av listene, men denne gangen handler det ikke om musikk, men litteratur.

Ifølge opplysninger den amerikanske nettsiden Page Six var først med å publisere, skal Spears ha inngått en avtale verdt 15 millioner dollar (ca 140 millioner kroner) med Simon & Schuster for en selvbiografi som skal «tell all». Om hennes karriere, om hennes «Toxic life» og ikke minst om hennes familie som har holdt henne under formynderskap i over et tiår. Fra 2008 og helt fram til i fjor hadde hun sin far, Jamie Spears, som verge, etter at hun ble vurdert å være ute av mental stand til å ta vare på seg selv.

Det førte til bevegelsen #Free Britney, som ventelig vil bli et viktig kapittel i hennes kommende selvbiografi. Bokavtalen kom i stand bare måneder etter at en domstol i Los Angeles i november i fjor avgjorde at formynderiet av Spears skulle opphøre og at hun igjen kunne få tilbake kontrollen over sitt liv.