– Endrer ikke Dagbladets satsing på kultur

Dagbladet-sjef Alexandra Beverfjord sier avisen fortsatt skal satse på litteratur.

I går ble det kjent at Dagbladets bokansvarlig, Rannveig Korneliussen, blir ansatt i Kagge forlag som ny kommunikasjonsrådgiver. Tidligere i år ble det også kjent at Dagbladets kulturredaktør Sigrid Hvidsten går ut i permisjon ut året, og vil deretter gå over i en ny rolle i avisen, som kommentator.

Med andre ord: Frontkvinnene for Dagbladet BOK er vekk. Hva skjer så med dagsavisens videre kultur- og litteraturdekning?

– Ikke overrasket

– Vi er ikke overrasket over at våre dyktige medarbeidere er attraktive også andre steder, og Rannveig Korneliussen har gjort en strålende jobb for oss, sier Dagbladets administrerende direktør, Alexandra Beverfjord.

I følge henne legger ikke denne midlertidige reduksjonen i kulturansatte noen demping på Dagbladets videre satsing på litteraturfeltet:

– Nå begynner vi arbeidet med å finne den som skal erstatte henne [Korneliussen red.anm]. Dette endrer selvsagt ikke på Dagbladets satsing på litteratur.

En vekst på 200 prosent

Dagbladet Bok ble lansert desember 2021, med Rannveig Korneliussen og Sigrid Hvidsten som primus motorer.

I løpet av de første tre månedene etter lanseringen meldte avisen at litteraturjournalistikken i Dagbladet hadde en vekst på 200 prosent, sammenliknet med samme periode året før. I 2022 ble Dagbladet BOK nominert til medieprisen, i kategorien «Årets nyskapning».