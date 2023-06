Korneliussen går til Kagge

Fra Dagbladet Bok til Kagge: Rannveig Korneliussen blir ny kommunikasjonsrådgiver i Kagge Forlag.

– Vi er svært fornøyde med ansettelsen av Rannveig. For oss er det et scoop! Vi fikk inn over 170 søknader på stillingen, og Rannveig utmerket seg med en unik innsikt i og forståelse av bokbransjen. Hennes journalistiske teft, kompetanse og erfaring vil komme hele forlaget til nytte, ikke minst forfatterne våre, sier Raymond Vik, markeds- og kommunikasjonssjef i Kagge Forlag.

Lang erfaring fra Dagbladet

Rannveig Korneliussen er utdannet innen journalistikk og språk, og har de seneste 20 årene hatt ulike redaksjonelle roller i Dagbladet. Hun har vært featurejournalist i Magasinet og nyhetsreporter for kultur, og har i lengre perioder fungert som utgavesjef og reportasjeleder for Magasinet. Det siste halvannet året har hun som reportasjeleder vært med å bygge opp digitalsatsingen Dagbladet Bok, både journalistisk og med ansvar for bokanmeldelser.

– Interessen og kjærligheten for litteratur har vært en form for grunnplanke i veldig mye av det jeg har jobbet med journalistisk. Nå gleder jeg meg og til å bruke denne kunnskapen i Kagge, kombinert med det jeg kan om formidling, historiefortelling og kommunikasjon, sier Korneliussen.

Korneliussen tiltrer stillingen rundt månedsskifte august/september. Fra før består kommunikasjonsavdelingen i Kagge Forlag og J.M. Stenersens Forlag av kommunikasjonsrådgiver Jarl Nymo og markeds- og kommunikasjonssjef Raymond Vik.