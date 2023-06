Aschehoug med gode 2022-tall

2022, året da forlaget rundet 150 år, ble nok et godt år for Aschehoug-konsernet. Omsetningen økte med 10 prosent til 709 mill. kr, og resultat før skatt ble 60 mill. kr, et av de beste resultatene i forlagets historie.

– Det er gledelig å nok en gang kunne legge frem gode tall for Aschehoug. Vi forsterket satsningen på hele bredden av vår virksomhet, og vi kan glede oss over resultater i nær sagt hele konsernet. Vi er både tilfredse og takknemlige, sier forlegger Mads Nygaard i en pressemelding fra konsernet. I meldingen heter det videre: 2022, året da forlaget rundet 150 år, ble nok et godt år for Aschehoug-konsernet. Omsetningen økte med 10 % til 709 mill. kr, og resultat før skatt ble 60 mill. kr, et av de beste resultatene i forlagets historie. Sterk operasjonell drift er årsaken til de gode tallene, og brutto driftsresultat (EBITDA) økte fra 26 mill. kr i 2021 til 75 mill. kr i 2022 med en margin på 10,6 %. Det er særlig undervisningsforleggeriet som bidrar til fremgangen. Bokhandelkjeden Norli hadde gode resultater også i 2022, og har de siste årene styrket profilen som en kvalitetsbokhandel og tatt markedsandeler. Dersom Aschehougs andel av de felleskontrollerte virksomhetene inkluderes, var brutto driftsresultat 140 mill. kr. 0 Shares