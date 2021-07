En varm sekspakning med Tou-øl

SOMMERGJESTEN: Varm øl er én av komponentene i Anne Gunn Halvorsens beste ferieminner.

Anne Gunn Halvorsen er frilansjournalist og forfatter av en rekke sakprosabøker og ungdomsbøker. I sistnevnte kategori har hun blant annet, i lag med Randi Fuglehaug, skrevet den populære Halve kongeriket-serien. Til høsten utgir hun dessuten en overlevelsesguide for ungdom.

– Hvor tilbringer du ferien?

– Mannen har sommerjobb, så jeg og mine tre barn har rømt Oslo til fordel for storfamilien på verdens fineste plass, altså i ferieparadiset Vikedal som ligger i Ryfylke, Rogaland.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Bading seint og tidlig, brettspill, white russian og daglige rusleturer med Sommer i P2 på øret.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Shuggie Bain er kanskje den beste jeg har lest i år, det er rett og slett et svært flott kvinneportrett og noen naturalistiske skildringer som setter seg på sjela. I kofferten har jeg Der krepsene synger som hele familien tilfeldigvis leser synkront nå, YA-favoritten Becky Albertalli og hennes Kate in Waiting, Årene med Annie Ernaux og Elskeren av Helene Flood. Sistnevnte er den jeg gleder meg aller, aller mest til!

– Hva ville vært tittelen på boken om ditt liv?

– Fristende å stjele fra de store, her. Kanskje Kanye West sin «God & Monster»? Eller Jan Thomas’ «Jeg har levd!»? Så får jeg håpe jeg til slutt lever opp til en av disse.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Har skrevet bok om stress, så her er det ordentlig ferie når ferie tas! Alle er tjent med det, inkludert bøkene jeg skriver, familien min og de som ellers forholder seg til frilansvirksomheten min.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Det perfekte sommermåltid er egentlig de måltidene som inntas i de varme, travle dagene før eller etter ferien. De hvor vi står halv fem på ettermiddagen, ser på middagsplanen at det står «hvit fisk i saus» og tenker fuck dette her, bestiller en pizza og henter den på vei til Ulsrudvann.

– Ditt beste ferieminne?

– Alle somrene hjemme i Vikedal. Bade i elva, ligge til tørk på det glohete taket på papircontaineren og følge med på ferietrafikken inn og ut av bygda. Vite at det ligger en kokende varm sekspakning med Tou-øl i rhododendron-busken bak kommunehuset og at det er sommer og alt endelig kan skje.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Petra Helgesen og de andre i foreningen !Les! Arbeidet de gjør for å pushe god litteratur til barn og ungdom er fenomenalt og livsviktig for både lesere og forfatterne.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Gjøre innkjøpsordningen for sakprosa automatisk, og slik sikre bibliotekene viktige og aktuelle bøker. Vi trenger sakprosa mer enn noen gang og det er helt tullerusk at bare hver fjerde sakprosa-bok kjøpes inn!

– Hvilken overskrift håper du å se på BOK365 til høsten?

– Ungdom kjøper bøker som gærninger. – Verdt hver krone, sier Ung Person (17) og legger til – Nå er vi mer lykkelige og mindre psykiske herja enn noen gang!

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– Trengs det ikke en overlevelsesguide for dagens unge? Jo, ville jeg svart, og den kommer nå tidlig i august, heter Ikke vær redd og er resultatet av over tolv timers samtale med fremmede tenåringer om hva de er redde for. Jeg har lært enormt om denne mystiske folkegruppen!