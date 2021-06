– En unik mulighet

Årets uteksaminerte elever fra Fagskolen er full av lovord om skoleåret – til tross for en digital skolehverdag.

Det er et sikkert tegn på at sommerferien nærmer seg: Fagskolen uteksaminerer nok et kull. Men ulikt tidligere kull, har 2020/2021-studentene stått ovenfor noe helt uventet og uten sidestykke; coronapandemien.

– Det var en utfordring at alt skulle foregå digitalt. Man får jo ikke samme innsikten når man ikke kan besøke forlagene, forteller Marit Alette Utsi.

Årets kull møttes kun i to uker fysisk, før hovedstaden og store deler av landet stengte ned forrige høst. Siden den gang har de møttes digitalt, fra hver sine hjørner av landet.

– Det er ikke like lett å bygge nettverk med resten av bransjen, når man ikke har møtt folk fysisk, sier Sara Smedhus, som til daglig jobber på Norli Eldorado.

Men hun legger til at de faglig har fått all den nødvendige kunnskapen de trenger.

– Rektor Cecilie la ned et voldsomt arbeid for å veie opp for at vi ikke fikk fysisk undervisning, forteller Frøya Vik, som arbeider ved Norli Sandvika. Blant annet skal den tradisjonelle London-turen gjennomføres med neste års kull.

– Imponert meg

– Det har vært en helt fantastisk gjeng som har kommet seg igjennom dette året og levert alle oppgaver og eksamenet og nå er uteksaminert. De har deltatt på alle forelesning og møter med bransjen, sier rektor for Fagskolen, Cecilie Brun Løwe, hun legger til:

– Positive og engasjerte har de stilt spørsmål, diskutert og deltatt med meninger og tanker. De er blitt en sammensveiset gjeng som virkelig har lært å jobbe i team – delta, ta hensyn, heie på hverandre. De har imponert meg med sin evne til omstilling, og å gjøre det aller beste ut av et annerledes og krevende år.

Løwe er glad for at gjengen til slutt fikk møtes fysisk igjen:

– Heldigvis fikk vi møtes live – til 3 avsluttende dager fylt med faglig og sosialt innhold her i Oslo. Jeg gleder meg til å følge også denne gjengen videre i bransjen.

Kontakt 24/7

Men digitalhverdagen opplevdes på ingen måte utelukkende negativt for studentene:

– Siden vi har vært så mye på nett, har vi hatt kontakt hele døgnet på sosiale medier. Det har gjort oss veldig sammensveiset, sier Frøya.

Sara forteller at de både har kommunisert i egen Facebook-chat og Snapchat-gruppe. Dermed har det sosiale ikke lidd under skoleåret:

– Det er så rart å tenke på; at vi bare har møttes fysisk en gang tidligere, men at vi er blitt så gode venner, sier Marit.

Inspirert til nye veier

Flere av årets studenter har fått øynene opp for andre karrieremuligheter i bransjen etter året på Fagskolen:

– Markedsføring i forlag kunne jeg tenkte meg å jobbe med, og det var ikke noe jeg tenkte før jeg startet på Fagskolen, sier Lill Heidi Opsahl.

Andre har fått bekreftet det de allerede visste:

– Jeg har alltid visst hva jeg skal, og bare dratt alle med meg inn i det engasjementet, sier Sara, som sammen med Frøya opplyser at de gjerne vil jobbe med barne- og ungdomslitteratur.

– Jeg er veldig inspirert av det engasjementet Sara og Frøya har vist for barne- og ungdomslitteratur, så det har åpnet øynene mine for å jobbe med å skape markedsinnhold for barne- og ungdomslitteraturen. Men jeg liker enn så lenge veldig godt å jobbe i butikk, det praktiske arbeidet, forteller Emilie Fosse, som arbeider ved ARK Sandaker.

Årets avgangseksamen var å skape sin drømmebokhandel – og til tross for engasjerte fremføringer, er det ingen som planlegger å åpne sin drømmebokhandel med det første.

– En unik mulighet

– Hva vil dere si til de som sitter og vurderer å søke?

– Søk!, sier alle i kor.

– Det er veldig lærerikt, føyer Lill til.

– Det er ingen andre steder hvor du får fag så direkte myntet på bokbransjen, sier Emilie.

– Og så får du venner for livet. Det er en unik mulighet, avslutter Frøya.