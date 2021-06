Her er de nominerte til Bokslukerprisen

De ti nominerte bøkene i Bokslukerprisen for neste skoleår er nå klare. 125 000 elever på mellomtrinnet skal i høst lese utdrag fra bøkene og deretter stemme fram sine fem superfinalister.

Bokslukerprisen ble etablert i 2014 og arrangeres av Foreningen !les. Nærmere 350 000 elever har deltatt i prosjektet så langt. Takket være midler fra Utdanningsdirektoratet får nå elever på mellomtrinnet også delta i Bokslukerprisen skoleåret 2021/22. Det betyr at 125 000 elever skal lese utdrag fra ti norske bøker for aldersgruppen 10-12 år, og så stemme over hvilke fem bøker som skal bli superfinalister i Bokslukerprisen.

De ti nominerte bøkene er:

Hetebølge av Dag Otto Lauritzen og Frode Eie Larsen, Kagge forlag 2021

Lappjævel! av Kathrine Nedrejord, Aschehoug 2020

Ti kniver i hjertet av Nora Dåsnes, Aschehoug 2020

Eg har venta på deg av Atle Hansen, Samlaget 2020

Bare Victor av Victor Sotberg og Erik Eikehaug. Illustrert av Charlotte Sandmæl, Gyldendal 2020

Hør’a dagbok av Amina Sewali, Aschehoug 2020

Charlie Drømmevandrer. Fangene i Adnafjell av Svein Tindberg, J. M. Stenersen forlag 2020

Hva skjedde egentlig med deg? av Jenny Jordahl, Cappelen Damm 2020

Spådama i 7B av Harald Nortun, Samlaget 2020

Jeg er Leona av Line Baugstø, Aschehoug 2020

Byskogen skole en av 48 anmelderklasser

Bøkene er valgt ut på bakgrunn av vurderinger fra 48 anmelderklasser rundt omkring i Norge. En av klassene er fra Byskogen skole i Tønsberg, og ifølge lærer Birgit Halvorsrød var det umiddelbart et stort engasjement blant elevene da de fikk oppdraget.

– De syntes det var en ære å bli spurt om å være anmelderklasse, og gledet seg veldig til bøkene skulle komme i posten. De fleste elevene har lest bøker de mest sannsynlig ikke ville valgt ut selv på forhånd, og har funnet ut at bøkene var knallbra. Vi brukte mye tid i starten og jobbet masse med å skrive anmeldelser. Elevene har utviklet et mer presist språk i samtaler rundt bøker, sier Halvorsrød.

– Dette oppdraget har virkelig samlet klassen. De har utviklet en stor leseglede og hjelper hverandre med entusiasme til å finne nye bøker å lese. Se for deg barn som diskuterer litteratur på vei ut i friminuttet, det har vi nå, legger hun til.

— En interessant liste med nominerte bøker

Prosjektleder for Bokslukerprisen i Foreningen !les, Troels Posselt, er godt fornøyd med innsatsen til anmelderklassene, og synes det har blitt en interessant liste med nominerte bøker.

— Anmelderklassene har gjort en imponerende jobb i en vanskelig tid. Elevene har vurdert alle de cirka 90 bøkene som har kommet ut i perioden og skrevet mer enn 2 300 anmeldelser. Jeg synes de nominerte bøkene utgjør en veldig fin og variert liste. Nå gleder jeg meg til at nærmere 125 000 barn i løpet av høsten skal lese og si sin mening om de ti utvalgte, sier Posselt.

Her kan du melde på klassen: Påmeldingsskjema Bokslukerprisen 2021/22.

Fristen er 15. juni.