UKAS BOKFJES: Mari Bjørkeng verdsetter å ha en bokhandel som setter preg på bybildet.

I forlagsredaksjonene er de fleste hektiske høstinnspurtene unnagjort, og man har blikket på vårens bokprosjekter. I Cappelen Damms samfunnsredaksjon finner vi sjefredaktør Mari Bjørkeng. Før Ukas bokfjes-spalte tok sommerpause, ble hun utfordret av Gerd Johnsen i Res Publica.

– Bokbrøken: Hvordan er dine lesevaner – hvor stor andel av boklesingen er forbundet med jobb og hvor mye er ren fornøyelse?

– Nå er jeg jo så heldig at mye av det jeg leser på jobb også er ren fornøyelse. Men jeg anslår at 25 prosent av bøkene jeg leser, ikke er forbundet med jobben som redaktør. Og siden jeg bare leser sakprosa i jobben, leser jeg mest skjønnlitteratur som avkobling.

– Trekk frem en i bokbransjen du virkelig verdsetter – og hvorfor?

– Jeg må jo si alle forfatterne. Uten dem blir det veldig kjedelig å jobbe i forlag. Men en annen aktør er setter stor pris på er Sagene bokhandel. Det er så hyggelig å ha en skatt av en bokhandel i nærmiljøet. De setter preg på bybildet og arrangerer litteraturarrangementer i det lille lokalet sitt. Og så har de gaver til barnebursdager.

– Hvis du skulle løfte frem en virkelig god bok du har lest det siste året – hvilken velger du?

– Vårens store leseropplevelse var Patrick Radden Keefes Si ingenting. Jeg hadde aldri trodd at engelskpensumet om «The Troubles» skulle kunne bli så spennende og interessant. Komposisjonen er dessuten imponerende. Han har sittet med et enormt kildemateriale og greid å bygge det sammen til en spennende fortelling.

– Hva gleder du deg mest til å gjøre nå når pandemien endelig slipper taket?

– Jeg har lyst til å reise til en by jeg aldri har vært i før, altså oppdage noe nytt! Byen kan gjerne være varm og ha en deilig utekafé ved en strand der store atlanterhavsbølger ruller innover. Men jeg sier ikke at jeg kommer til å reise til denne byen, altså, for jeg vet jo at det ikke er bærekraftig hvis vi alle skal ut å reise igjen.

– Hva ville du helst blitt spurt om? (Og hva ville du svart)

– Hvilken bok bør alle lese i høst? Jo, Abid Rajas Min skyld. Sjelden er en selvbiografisk bok så vanskelig å legge fra seg. Det er bare å la seg rive med og lese den i ett jafs. Her er det mye å lære for alle, uansett bakgrunn.

Mari Bjørkeng gir stafettpinnen videre til Berit Solberg Folden i Gyldendal.