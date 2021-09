Frankfurt: Noen reiser – noen dropper

Reduserte delegasjoner og færre messer preger høsten, men optimismen er likevel stor blant de norske agentene.

– Det må være litt som dyrene føler når de slipper ut på beitet etter en lang vinter på bås, sier rettighetssjef i Oslo Literary Agency, Even Råkil, på spørsmål om hvordan det er å skulle reise ut i verden igjen.

Vanligvis ville Oslo Literary Agency vært på tre-fire bokmesser i løpet av høsten, men i år prioriterer de Frankfurt, samt noen kortere reiser i Europa.

– Vi vet at det blir en annerledes messe, og at vi vil treffe færre enn vi gjorde før pandemien. Samtidig ser vi for oss at møtene med de som er der vil kunne bli ekstra givende, nettopp fordi situasjonen fremdeles er spesiell, sier Råkil.

Virtuelle møter

Også hos Stilton Agency blir laget sterkt denne høsten.

– Vi reiser to stykker fra Stilton, Leyla Körner Øier og jeg selv. Det blir første gang at vi har et så sterkt salgsmannskap til messedagene, så vi er optimister og gleder oss til møtene, sier litterær agent og eier, Hans Petter Bakketeig.

I tillegg planlegger de en rekke virtuelle møter både før, under og etter messen.

– Våre kontakter i Asia og Amerika vil stort sett være fraværende i Frankfurt, så derfor har vi planlagt digitale møter med dem. Slik ligner «den nye Frankfurt-messen» mer på en tre uker lang Grand Tour enn på et kort og hektisk etappe-ritt, sier Bakketeig.

NORLA har også erstattet flere av de fysiske møteplassene med digitale arrangementer, men stiller med stand i Frankfurt som vanlig.

– Vi synes det er viktig å være der når messa er tilbake etter pandemien, for å bygge på det sterke internasjonale nettverket som norsk litteratur fikk gjennom gjestelandsprosjektet i Tyskland i 2019, forteller direktør i NORLA, Margit Walsø.

Dropper Frankfurt

Cappelen Damm Agency har derimot bestemt seg for å ikke reise til Frankfurt.

– Dette er selvsagt et stort savn, men vi opplever imidlertid at det er svært mange som ikke reiser til Frankfurt i år heller, og vi ønsker å bruke tiden vår mer effektivt enn å delta på det vi tror kommer til å bli en svært amputert messe, sier rettighetssjef Ingvild Haugland.

I stedet har de valgt å satse på enkeltmøter med forleggere, og planlegger reiser til blant annet Tyskland, Danmark og Finland i løpet av de neste månedene. De var dessuten i møte med forleggere i Sverige for kort tid siden.

– Det føltes fantastisk å være på veien og igjen kunne ha tid til å snakke om bøker, forfatterskap og satsingene videre, sier Haugland.

Sikter mot 2022

For Vigmostad & Bjørke, som ikke har eget forlagsagentur, blir det heller ikke noe Frankfurt i år. I stedet satser de på digitale møter.

– Vi satser på full deltagelse på messer til våren. Det kommer til å bli en stor opptur å reise ut igjen, sier informasjonssjef Anne Iversen.

Gyldendal Agency har ikke bestemt seg:

– Vi har fremdeles døren litt på gløtt for Frankfurt, men hvis vi reiser blir det primært for å treffe gode kontakter, og ikke nødvendigvis på selve messen. Jeg tror det er realistisk at det først er våren 2022 som kan bli en mer normal messesesong, sier rettighetssjef Anne Cathrine Eng.

De neste månedene går derfor også Gyldendal Agency heller for korte, målrettede reiser.

– I høst blir det en slags hybridmodell. Vi kommer til å reise mer målrettet, uavhengig av messene. Vi får også mye besøk til oss fra forleggere og co-agenter i Europa, sier Engh, og understreker at de har savnet sine internasjonale kolleger.

– Selv planlagte kortere turer til våre naboland, føles lett absurd, helt herlig og svært etterlengtet.

– Må tilbake i manesjen

Også blant de øvrige norske agentene har man ulike tilnærminger denne høsten. Northern Stories og Astrid Dalaker melder at de reiser til årets Frankfurt-messe. Det gjør også Hagen Agency: – Ja, man må tilbake i manesjen, sier Eirin Hagen.

Gina Winje og hennes Winje Agency dropper Frankfurt, men satser på reiser til Stockholm og København. Også Trude Kolaas og Immaterial Agents velger å stå over Frankfurt i år, men lover å komme sterkt tilbake.

Hva skjer etter pandemien?

Hjemme i Norge har de fleste forlagsansatte så smått begynt å komme tilbake til kontoret, men de færreste er der hver dag.

– Vi praktiserer stor grad av fleksibilitet. Alle jobber fra kontoret en eller flere dager i uken. Fra november håper vi på mer normale tider med flere kontordager for alle, sier Anne Iversen.

I Gyldendal har de valgt å benytte seg av en kombinasjon av fysiske møter på kontoret, Teams-møter og individuelt arbeid hjemmefra.

– Vi er opptatt av å ta med oss det beste fra to verdener; muligheten for den fleksibiliteten og rom til konsentrert arbeid hjemmekontor gir, med mulighet for samarbeid og sosialisering på kontoret, sier Anne Cathrine Engh.

Agenturene virker ikke bekymret for fremtiden, men Even Råkil ser ikke bort fra at bokmessene kan endre karakter for godt.

– Det vi er mest opptatt av er om bokmessene, som er en unik anledning til å møte mange mennesker på kort tid, vil endre karakter etter pandemien. Jeg tror ikke det vil bli akkurat som tidligere, men jeg er sikker på at vi vil finne gode måter for å møtes og selge rettigheter, også i tiden fremover, sier han.