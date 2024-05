En fortryllende roman

"Dette er en bok man trygt kan legge i feriebunken", skriver anmelder Lene Waldeland.

Victoria Hislop er tilbake med en ny roman fra Hellas. Tre år har gått siden forrige bok på norsk, da var vi på Spinalonga og ble servert oppfølgeren til megasuksessen Øya.

Arven er derimot en frittstående roman, og det hele starter i Athen på 1960- tallet.



Victoria Hislop:

Arven Skjønnlitteratur

Vigmostad & Bjørke

606 sider

Lene Stokseth

Helena vokser opp i England med gresk mor, men tilbringer somrene på ferie hos besteforeldrene i Athen. Bestefaren er general i militærdiktaturet og har naturlig nok en mektig omgangskrets i juntaen. Bestemor forguder sitt barnebarn, men bærer preg av sin manns væremåte og oppleves som en undertrykket kvinneskikkelse. Hushjelpen Dina blir Helenas klippe, og tar vare på henne som om hun var sin egen.

«Velsignelser kommer i forskjellige former. Noen blir velsignet med barn, noen med et langt liv og noen med arbeid de elsker.»

Helenas kjærlighet til morens fødeland er ulastelig til tross for familiens forhistorie, og hun snakker språket flytende. Da en kjæreste inviterer henne med som frivillig på arkeologisk utgraving tar hun sitt livs mest spontane valg og sier ja til å legge ut på en reise som vil forme resten av hennes liv.

Som voksen arver Helena besteforeldrenes leilighet, og det er når denne leiligheten ryddes ut at historien virkelig setter fart. Bestefarens skrivebord med låste skuffer inneholder hemmeligheter som får uante konsekvenser.

Imponerende research

Det er virkelig en imponerende research som ligger til grunn for Hislops roman. I kjent stil maler hun bilder av Hellas som er så levende at man formelig kjenner lukter og lyder, og føler bølgene slå i takt med den økende dramatikken. Det hersker ingen tvil om forfatterens kunnskap og pasjon for landet.

I Arven har Hislop satt søkelys på en del av historien som kanskje ikke er så godt kjent. Tyveri av kulturskatter fra utgravningsområder og forfalskninger svekker kulturhistorien til landet som blir frarøvet sine skatter, og dette har vært en stor kilde til hvitvasking gjennom tidene. Dette gir leseren spennende innsikt i landets historie.

«Skjønnhet har alltid trollbundet oss, men i årenes løp har den også drevet noen til å begå forbrytelser.»

Underholdende – men langtrukken

Hislop har skrevet en fortryllende roman, om kjærlighet, svik, sterke familiebånd, og det med en historisk sus. Historien er dessuten godt ivaretatt i Lene Stoksets oversettelse.

Dette er en roman som særlig de med interesse for gresk historie kommer til å elske! Og den svorne Hislop tilhenger kommer til å sluke bokens 606 sider. Men romanen er tidvis litt langtrukken, og deler av historien blir vel mye utbrodert. Detaljer som senere viser seg å ikke ha nevneverdig stor betydning vies unødig mye plass, og for meg tyder det på at Hislop kunne hatt nytte av en strengere redaktør.

Utover det: Arven er en underholdende leseopplevelse som umiddelbart trekker leseren inn. Særlig hovedkarakteren Helena blir man glad i helt fra starten, og nysgjerrigheten for hennes reise øker utover boken – da flyr sidene fort.

Dette er en bok man trygt kan legge i feriebunken!

LENE WALDELAND

