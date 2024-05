Regjeringen vil gi 300 millioner kroner til papirbøker i skolen

Det har blitt for mye skjermbruk i skolen, mener statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Nå varsler regjeringen millionsatsing på fysiske skolebøker.

Satsingen på 300 millioner kroner på papirbøker er del av regjeringens reviderte nasjonalbudsjett, som legges fram i neste uke.

– Starten på en tydelig markering av skrift og bøker, sier statsminister Jonas Gahr Støre:

– I en rad av mange land ser vi at leselyst og glede ved å lese, har falt mer i Norge enn det man har sett andre steder. Det har skjedd over år. Det er ikke noe vi bare skal si at det er naturlig. Det må snus, sa Støre da han lanserte skoleboksatsingen onsdag.

– For mye iPad, skjerm og for lite bøker har ikke vært bra for leselysta, sier statsministeren.

Nyheten ble presentert under statsministerens besøk til Forlagssentralen på Langhus, der det distribueres skolebøker til hele Norge. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) og barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) var også til stede.

Pengene er øremerket fysiske bøker.

– Vi vet at det å styrke leseferdigheten er utrolig viktig for norske barn. Og en viktig del av det er å satse på de fysiske lærebøkene, sa Nordtun:

– Hvis du ser på en sjetteklassing som har lest og leser digitalt og en fjerdeklassing som har lært med fysiske bøker, så leser de da på samme nivå. Det sier noen hvor viktig det er å lære seg å lese godt gjennom fysiske lærebøker og ha balanse mellom penn og tastatur.

Siden Nortun ble kunnskapsminister har hun gjentatte ganger uttrykt bekymring for skjermbruken i den norske skolen, og sagt hun ønsker seg «en fornuftig balanse mellom skjerm og bok, mellom penn og tastatur».