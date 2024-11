Ebok.no og Podimo inngår samarbeid

I forkant av Bokloven har Podimo og Ebok.no inngått et samarbeid om eksemplarsalg av lydbøker.

Boklovens § 7 stiller krav om at strømmetjenester av digitale lydbøker må tilby mulighet for eksemplarsalg. Podimo opplyser at for å kunne imøtekomme disse kravene, inngår de nå et samarbeid med nettbokhandelen Ebok.no.

Gjennom samarbeidet vil Podimos abonnenter få enkel tilgang til eksemplarsalg via Ebok.no, som vil håndtere selve kjøpet.

– Som en uavhengig aktør ønsker vi å tilby kundene våre en helhetlig opplevelse. Samarbeidet med Ebok.no gjør det mulig for oss å imøtekomme myndighetenes krav om eksemplarsalg uten å gå på akkord med vår egen abonnementsmodell. Vi er stolte av å kunne samarbeide med en solid norsk aktør som Ebok.no og ser frem til å utforske nye muligheter sammen, sier Fride von Porat, daglig leder i Podimo.

Podimo, som ble etablert i Norge i 2021, har raskt blitt en populær lydunderholdningsplattform blant både unge og voksne lyttere. Som den eneste aktøren i Norge som tilbyr både podkast og lydbøker i én og samme app, har Podimo skapt et unikt tilbud på det norske markedet.

– Vi opplever at mange av våre podkastlyttere tar skrittet til å bli lydboklyttere. Hele én av tre abonnenter tester lydbøker allerede i prøveperioden, noe som bidrar til å styrke lydbokmarkedet i Norge. Dette gjør Podimo til et sentralt bindeledd mellom podkast- og lydboklyttere og en viktig aktør i lydbransjen, fortsetter von Porat.

En unik mulighet

Daglig leder hos Ebok.no, Lene Røren, ser frem til å samarbeide med Podimo for å styrke det digitale bokmarkedet i Norge.

– Denne avtalen representerer en unik mulighet til å nå ut til flere norske lyttere. Vi gleder oss til å sammen kunne tilby en løsning der kundene enkelt kan både strømme og kjøpe lydbøker, sier Røren.

Ebok.no, som spesialiserer seg på salg av e-bøker og lydbøker, har et bredt utvalg av både norsk og internasjonal litteratur. De samarbeider tett med norske forlag og har etablert seg som Norges ledende forhandler av digitale bøker.

– Samarbeidet mellom Ebok.no og Podimo er det første i sitt slag i Norge, og viser hvordan to uavhengige aktører sammen kan finne innovative løsninger på endrede markedsforhold, avslutter Røren.