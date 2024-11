Lyrikklista – oktober 2024

LYRISK: Hans Børli overlater listetoppen til nære på sambygding.

Victoria Dalsberget (f. 1966) er ute med sin fjerde diktsamling. Den går rett til toppen av lyrikklista for oktober. Dalsberget er riktignok født og oppvokst på Roverud i Kongsvinger, men bor nå like ved kommunegrensen til Hans Børlis hjembygd, Eidskog.

Dalsberget med 70 000 følgere på Instagram, skriver dikt om vennskap, kjærlighet og om å finne seg selv. Diktene er skrevet med varme og humor og vekker gjenkjennelse hos alle som noen gang har vært usikre, som har opplevd kjærlighetssorg, men som også har bein i nesa.

«Runner up» på lista er mye omtalte Brynjulf Jung Tjønn som denne uka ble nominert til Brageprisen for årets samling Norsk kjærleik.

Oktoberlista er viktig da den varsler trender for julesalget. Vi merker oss i så måte at Samlagets nyutkomne gavebok Lauvhytter i skogen med utvalgte dikt av Fosse og Hauge plasserer seg helt oppe på fjerde plass.

Trygve Skaug er å finne på sjette plass. Her skal det legges til at Skaug nettopp har sluppet en ny diktsamling Det går over for ungdom (12-18 år). Samlingen har Cappelen Damm imidlertid valgt å klasse som barne- og ungdomsbok. Denne lista topper nå Skaug. Hadde Det går over vært klasset som lyrikk, ville den havnet på toppen, også her.

Boklista for lyrikk: Oktober – 2024

(alle utgivelsesår)

Lista er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.