Boklista: Cappelen Damm har hatt en knallstart på det nye året.

Romanen Å vanne blomster om kvelden gikk rett inn på førsteplass på både E-boklista og Boklista for skjønnlitteratur da den ble utgitt på Cappelen Damm for litt siden, og der ligger den fortsatt. På Boklista for generell litteratur har forlaget også topplasseringen da Abid Rajas Min skyld er tilbake på toppen. I tillegg kom Lucinda Rileys Den savnede søsteren nylig i pocket og tar førsteplassen på lista for pocket- og billigbøker. Fire topplasseringer til Cappelen Damm der altså.

Serie-suksess

Det må også nevnes at tegneseriefavoritten Malin Falch ligger på andreplass på skjønnlitteratur-lista med den femte boka i Nordlys-serien, Portaltreet. Serien, som utgis på Egmont, har tatt landet med storm, og den forrige boka i serien, Trollriket, ble fjorårets mest solgte barnebok.

Listene er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.

Boklista for skjønnlitteratur – Uke 3 – 2022

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Valérie Perrin Å vanne blomster om kvelden Cappelen Damm 1 2 2 Malin Falch Portaltreet: Nordlys: 5 Egmont Kids Media Nordic Ny 1 3 Asbjørn Tønnesen, Alf Prøysen Skinnvotten Cappelen Damm Ny 1 4 Camilla Brinck Mysteriet med hullet i veggen: Musse & Helium: 1 Cappelen Damm 5 4 4 Linn Ullmann Jente, 1983 Oktober 6 10 6 Tracy Rees Rosehagen Cappelen Damm 4 3 7 Lars Mæhle Kjempeblekkspruten: Dinosaurgjengen: 8 Kagge 3 3 8 Alex Michaelides Jomfruene Cappelen Damm 9 2 9 Lisa Aisato (ill.) Min første sanglekebok Gyldendal 7 21 10 Cha Sandmæl Angrepet: Dagens øye: 2 Egmont Kids Media Ny 1 11 Randi Fuglehaug Tonedød Kagge Ny 1 12 A. Hegerberg m.fl. På samme lag: Ada og Andrine: 1 Bonnier 2 2 13 Veronica Henry En familieoppskrift Gyldendal Ny 1 14 Jørn Lier Horst Operasjon heksegryte: Detektivbyrå nr. 2 Bonnier 8 12 15 Her er Fantus! Vigmostad Bjørke Inn på nytt 6

Boklista for generell litteratur – Uke 3 – 2022

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Abid Raja Min skyld: En historie om frigjøring Cappelen Damm 3 24 2 C. Sagen / S. Sagen Fra ligging til legging J.M. Stenersens Forlag 1 2 3 Øystein Pettersen Helt konge! Gode dager 2 2 4 Linn Stokstad Kickstart: Sprudlende sunn på 10 dager! Frisk 7 3 5 Helene Olafsen En om dagen: Allsidig og variert trening J.M. Stenersens Forlag 4 3 6 Trond-Viggo Torgersen Kroppen for voksne Frisk 6 12 7 Camilla Dingsøyr Strikk din egen basisgarderobe Cappelen Damm Ny 1 8 Sara Lossius God morgen Cappelen Damm Inn på nytt 2 9 Bente-Lill Øygard Du er fantastisk! Zebra Ny 1 10 A.I. Sinding / S.M. Skeide Selvkritisk Gyldendal 11 2 11 Thomas Erikson Omgitt av narsissister Gyldendal 14 2 12 Kjersti Grønseth Rikere enn du tror Gyldendal 8 3 13 Andreas Haukeland TIX: Den stygge andungen Gyldendal 9 14 14 N. Brochmann / E. S. Dahl Gutteboka: Din guide til puberteten Aschehoug Inn på nytt 16 15 Tonje C.K. Hennig Hundelykke: Når familien får valp J.M. Stenersens forlag Inn på nytt 2

Boklista for pocket- og billigbøker – Uke 3 – 2022

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Lucinda Riley Den savnede søsteren Cappelen Damm 1 3 2 Katrine Engberg Krokodillevokteren Bonnier 2 33 3 Katrine Engberg Blodmåne Bonnier 3 30 4 Katrine Engberg Glassvinge Bonnier 4 26 5 Katrine Wessel-Aas Tilbake til Rosenlyst Pitch forlag 5 2 6 Romy Hausmann Elskede barn Cappelen Damm 7 3 7 Katrine Engberg Isola Bonnier 6 4 8 Jens H. Jensen Kullmannen Aschehoug 10 2 9 Abdulrazak Gurnah Paradis Gyldendal 14 9 10 Hanne-Lene Dahlgren En skikkelig digg kokebok 2 Entusiast 9 3 11 Lars Mytting Hestekrefter Gyldendal Inn på nytt 15 12 Katrine Engberg Vådeskudd Bonnier 12 10 13 Jo Nesbø Kongeriket Aschehoug Inn på nytt 31 14 Audun Myskja De tibetanske ritene J.M. Stensersen Ny 1 15 Jørgen Jæger Det sorte fåret Bonnier Inn på nytt 10

E-boklista – Uke 3 – 2022

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Valérie Perrin Å vanne blomster om kvelden Cappelen Damm 1 2 2 Jens Henrik Jensen Økseskipet Aschehoug Inn på nytt 5 3 Alex Michaelides Jomfruene Cappelen Damm 5 2 4 Natasha Lester Huset på Rivieraen Bonnier Ny 1 5 Abid Raja Min skyld : en historie om frigjøring Cappelen Damm 3 22 6 Ullmann, Linn Jente, 1983 : roman Oktober 3 10 7 Richard Osman Mannen som døde to ganger Gursli Berg Ny 1 8 Natasha Lester Den hemmelige gaven Bonnier Ny 1 9 Garry Disher Dragemannen Aschehoug 2 3 10 Aslak Nore Havets kirkegård Aschehoug 11 16 11 Jørn Lier Horst Grenseløs Bonnier 11 17 12 Katrine Engberg Isola Bonnier 8 9 13 Pascal Engman Enkene Gyldendal Ny 1 13 Randi Fuglehaug Tonedød Kagge Ny 1 15 Stefan Ahnhem Siste spiker Aschehoug Inn på nytt 13