Dina Nordlunds debutantpris til Oldani og Hvattum

De første som mottar den ærefulle prisen, er Ola Nielsen Oldani og Martin M. Hvattum med boken Villvillmarka – Den siste hodeskallen!.

Story House Egmont opprettet debutantprisen Dina Norlund, etter at tegneserieskaperen med sammen navn gikk bort 22. februar i 2023.

«Prisen skal deles ut årlig, til et episk verk av norske debutanter inneværende år. Verket skal være fantasifull, underholdende og av høy kunstnerisk kvalitet. Det må ha barn og unge som hovedmålgruppe. Vinneren – eller vinnerne – får 30 000 kroner og et Dina Norlund-litografi,» heter det i en pressemelding.

Av pressemeldingen kommer det frem at det naturligvis har vært en vanskelig oppgave å finne første vinner av prisen, og juryen måtte spørre seg selv: «Hva ville Dina ha likt?».

Om vinnerboka uttaler juryen:

«Denne historien har flere av kjennemerkene til et klassisk eventyr: Et problem skal løses – noen må ut på reise. Eller ut på eventyr, som det jo heter. Boken preges av både språklig og grafisk fortellerglede. Når en av skurkene – nemlig skattefuten – kommer ridende, så ledsages tegningen av rimet: ‘På nattsvart sal i pusset lær, med spisse sko og vonde knær.’ Sånt er morsomt for voksne òg, noe som er et av adelsmerkene for en god tegneserie: Flere lag og nivåer på historie og humor, slik at både voksne og barn finner noe å glede seg over. I byen våre helter drar til, finnes steder som ‘Den endeløse trappens ende’, ‘Apokalypsens fire ryttere rideskole’, og butikken ‘Kniver, sakser og andre ting man ikke skal løpe med’. Tegningene er utført i en svært personlig stil, som ikke likner på noe annet, men som er trygg på sin egen strek og inneholder talløse detaljer leseren kan fortape seg i. Dette er et overflødighetshorn av skaperglede, som vi tror forfatter og tegner har hatt det veldig moro med å lage.»