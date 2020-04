Dette er tyske bokhandleres mottrekk

Nasjonal solidaritet og lokal kreativitet er tyske bokhandleres verktøy under corona-pandemien. Nett-offensiv forvandler minus 70 til minus 40 prosent.

I helgen rundet Tyskland 100 000 registrerte corona-smittede, men enn så lenge virker tyskerne å ha betydelig mer kontroll på pandemien enn sine EU-venner sørover på kontinentet. Med i underkant av 1600 døde ligger man bare litt over «norsk nivå» målt i forhold til folketallet. Men tyske myndigheter er vel vitende om at man er tidlig i løpet og har tatt noen tydelig grep, som blant annet medfører stengte bokhandler i de fleste delstatene.

Enorme sprik

Thomas Wilking, redaktør i det tyske bokbransjebladet Buchreport, forteller at dekningen deres av bokbransjen kombinerer to hovedspor:

– På den ene siden den åpenbare kollapsen vi opplever økonomisk, samtidig som bokbransjen på den annen side prøver å holde hjulene i gang og komme på offensiven.

Fasiten for forrige uke, viser at bokomsetningen totalt gjennom alle distribusjonskanaler, var ned rundt 40 prosent på de tyskspråklige markedene:

– Bak dette tallet skjuler det seg enorme sprik. Salget gjennom fysisk bokhandel er betydelig ned, ettersom de fleste bokhandlere i Tyskland og Østerrike er stengt. Kun to tyske regioner har tillatt bokhandlerne å holde åpent, sier Wilking til BOK365

De to regionene er Berlin og lille Sachsen-Anhalt, hvor Magdeburg er delstatshovedstad.

«Kjøp lokalt»

– Mange bokhandler, særlig de uavhengige lokale, viser seg å være svært kreative i disse tider. De bruker alle tenkbare kanaler for å være synlige og for at kundene hele tiden skal huske at de kan tilby gode netthandel-muligheter for bøkene lokalt, forteller Wilking. – Ser vi på det større bildet har den ledende bokhandelkjeden Thalia og deres partnere tatt initiativ til en «kjøp lokalt-filosofi», for å få kunder som tidligere har sverget til Amazon til å bli mer oppmerksomme på muligheten til å handle online i sin egen region. De har etablert en nettside som viser bokhandel-mulighetene i ditt distrikt. Over 2000 uavhengige bokhandler og mindre kjeder er med på dette. Noen bokhandler pakker og leverer sine egne bøker, andre støtter seg på distributørenes vanlige løsninger.

Tydeligvis er netthandel-initiativene et godt stykke på vei vellykkede. For selv om fallet i fysisk bokhandel er på brutale 70 prosent de siste ukene – og sannsynligvis langt høyere sist uke og uka vi nå går inn i – er det totale omsetningsfallet «bare» rundt 40 prosent på totalen.

Venter og ser

På forlagssiden hersker det en «vente og se-holdning». Noen utgivelser er flyttet litt frem i tid, og trykkerioppdragene er blitt vesentlig redusert.

– Selvsagt støtter også bokbransjen seg på de statlige tiltakene og tilskuddene som nettopp er lagt på bordet, men mitt inntrykk er at trass i alle byrder man nå må bære velger man å fokusere på mulighetene som ligger der fremme og etter at man er gjennom pandemien. Mitt inntrykk er at oppsigelser enn så lenge ikke er et tema. Her er det lang varslingstid i Tyskland og lite å spare i det korte perspektiv. Man lener seg gjerne på det såkalte kurzarbeitergeld, en ubyråkratisk ordning som skal kompensere for midlertidig bortfall av inntekt.

– Hva er dine tanker rundt det tyske boksalget videre i 2020?

– Det er vanskelig å si. Vi skal være fornøyde hvis det kun er ned 40 prosent når vi summerer opp året, sier Thomas Wilking.

Hovedbildet: FOLKETOM: Literatur Moths i München, hyllet som en av Tysklands beste uavhengige bokhandler, er en av flere corona-stengte butikker. (Foto: Literatur Moths / A. Hanebeck)