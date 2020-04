BC inn med bøker på Europris

Bladcentralen har inngått avtale om å levere bøker til mer enn 260 butikker i Europris-kjeden.

Like før påske kommer gladmeldingen at Bladcentralen skal levere bøker til Europris. Bladcentralen leverer før avtalen allerede blader og bøker til over 4 500 butikker, kiosker og bensinstasjoner over hele landet. Bøker står for rundt 40 prosent av omsetningen. Administrerende direktør i Bladcentralen, Erik Torhallsson er naturlig nok meget fornøyd med leveranseavtalen:

— Det har vært et uttalt mål for oss å få på plass en avtale med Europris, så vi er fornøyde med at dette nå er på plass. Europris er med sine mer enn 260 butikker en attraktiv kanal for oss. De har et stort antall besøkende hver uke, og har mange butikker som ligger utenfor kjøpesentra. Det tror vi vil være en fordel de nærmeste årene. I første omgang vil vi fokusere på ulike kampanjer, og den første er allerede på plass nå til påske.

Hvordan påvirkes Bladcentralen av coronaviruset?

— Vi er et av de få privilegerte selskapene som så langt ikke har blitt negativt berørt av corona epidemien. Riktignok har vi leveranser til kiosker og bensinstasjoner som har gått drastisk ned, men mesteparten av volumet vårt går gjennom dagligvare, og her er det fortsatt god omsetning om dagen.

— Vår største utfordring har vært å holde produksjonen i gang, da vi også har ansatte som må være hjemme med barn, eller som er hjemme på grunn av symptomer på forkjølelse og lignende. Heldigvis har det ikke bydd på problemer å skaffe tilstrekkelig med vikarer. Uansett håper vi at vi alle kan komme tilbake til normalen så raskt som mulig, avslutter en travel Erik Thorhallsson.

