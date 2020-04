Kl. 18.30: Foredrag med Kaveh Rashidi

Hør og se lege Kaveh Rashidi snakke om angst for sykdom – og ja, den der koronaen.

Kaveh Rashidi er aktuell med både boken Kanskje du er frisk? (Vigmostad & Bjørke) og NRK-podcasten God Bedring. Mandag kveld kan du høre hans foredrag, i NFFOs Facebook-serie Prosit.

Her vil han snakke om corona, men også om angsten for sykdom og hvordan det kan drive oss til å gjøre dårlige valg. Hvordan skal vi skille mellom gode og dårlige helseråd når vi blir bombardert med helseinformasjon? Kan angsten for sykdom være positiv og hjelpe oss til å holde oss friske og raske da den gir oss et visst beredskap?

Se foredraget live her fra klokken 18.30.