Sist uke tok vi det første spadestikket for en splitter ny spalte – Bokfjes – hvor du ukentlig vil få hilse på ymse forlagsfolk i vårt langstrakte land. Richard Aarø ga stafettpinnen videre til Jorunn Sandsmark, forlagssjef i Kagge.

– Hva jobber du mest med akkurat nå?

– Akkurat nå jobber jeg med et par forfattere om utrolig gode og veldig hemmelige prosjekter, som dere garantert kommer til å høre om. Ellers prøver jeg å bruke mer tid i telefonen og mindre på mail – det er så deilig å høre en stemme.

– Bokbrøken: Hvordan er dine lesevaner – hvor stor andel av boklesingen er forbundet med jobb og hvor mye er ren fornøyelse?

– Det er jo en glidende overgang mellom de to. Jeg kan ikke huske et eneste prosjekt som ikke har vært givende å jobbe med, på en eller annen måte. Men jeg har jobbet lite med skjønnlitteratur som redaktør, så det har alltid vært et sted der jeg kobler av. Jeg leser gjerne romaner fra steder og miljøer jeg ikke kjenner, zoomer meg inn på google earth og føler at jeg har vært på en lang reise når boka er slutt.

– Trekk frem en i bokbransjen du virkelig verdsetter – og hvorfor?

– Edmund Austigard imponerer meg – han forvalter sitt verv som styreleder i Forleggerforeningen med klokskap og kløkt. Samlaget er dessuten godt representert i flere utvalg i foreningen, så hele gjengen fortjener egentlig en stor takk for alt arbeidet som legges ned på vegne av oss alle.

– Hvis du skulle løfte frem en virkelig god bok du har lest det siste året – hvilken velger du?

– Jeg tror det må bli The Mirror and the Light av Hilary Mantel, som kom på norsk hos Forlaget Press i høst. Mantel skriver fram en utrolig fascinerende hovedperson. Thomas Cromwell, i London på 1500-tallet, blir et menneske jeg kan leve meg inn i – samtidig som han er en av hovedarkitektene bak et maktspill så rått at det ikke er til å fatte. Boka er full av setninger så gode at de nesten tar pusten fra meg.

– Hva gleder du deg mest til å gjøre når pandemien endelig slipper taket?

– Å klemme folk igjen! Og dra på tur med hele forlaget. Og ha forlagsfest. Nå er det flere av forfatterne våre jeg ikke har møtt – det er veldig rart.

– Hva ville du helst blitt spurt om? (Og hva ville du svart?)

– Hvilken bok er du avhengig av? Og jeg ville svart Ringenes herre, om høsten. Jeg prøver å begrense meg og ikke lese den hvert år, men det er vanskelig.

Jorunn Sandsmark utfordrer Hege Gundersen.

