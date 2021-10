– Det er kjempestas og skummelt

Ingvild H. Rishøi er blant de 16 nominerte til Brageprisen.

Brageprisens nominerte er annonsert, og det var en livlig gjeng som feiret på Deichman Grünerløkka i formiddag. Kari Marstein, leder av Bragerådet, er svært fornøyd med finalistene, men skulle gjerne sett flere mindre forlag representert.

– Det er litt for få små forlag i år, men saken er den at at juryen har lest bøkene, og ikke tenkt på forlag som sådan, så da blir det sånn, sier hun.

Vil vinne

Ingvil H. Rishøi er nominert i skjønnlitteratur for boka Stargate. En julefortelling, som publiseres på Gyldendal neste uke. Hun ble både glad og redd da hun fikk vite at hun var nominert.

– Det er kjempestas og kjempeskummelt. Nå må jeg jo sitte der under Brageprisen og vente på dommen. Det blir mange forventninger å forholde seg til, sier hun.

Rishøi har vært nominert til Brageprisen tidligere, og vant dessuten åpen klasse, noveller og essays, for novellesamlingen Vinternoveller i 2014.

– Jeg blir jo skuffa hvis jeg ikke vinner, sier hun med et glimt i øyet.

Rungende høyt hurra

Kjersti Skomsvold og illustratør Mari Kanstad Johnsen er nominert i barne og ungdomslitteratur for boka Dyrene sover, gitt ut på Aschehoug.

– Vi roper et høyt rungende hurra! sier Skomsvold, som forteller at dette ikke var noe de hadde drømt om da de begynte på prosjektet for rundt tre år siden.

– Samtidig er det virkelig nervepirrende alt sammen. Jeg har vært nervøs i hele dag, sier hun.

Prisene blir utdelt torsdag 25. november på Dansens Hus i Oslo.