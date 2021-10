– En god barnebok skremmer leseren

BARNEBOKPROFILEN: Spøkelsesfortellinger hadde magnetisk kraft på Anders Bortne da han selv var barn, nå er han aktuell med sin egen Halloween-grøsser.

Forfatter: Anders Bortne

Aktuell med: Bak den svarte porten (Gyldendal)

– Hvorfor skrev du akkurat denne boken?

– Jeg ville skrive en Halloween-bok av to grunner. For det første har Halloween blitt fylt med like mange forventninger og stemninger som julen, og dette burde formidles i en bok for barn. For det andre var skrekk- og spøkelseshistorier min egen inngang til litteraturen da jeg var barn. Det virket som en magnet for meg da jeg begynte å lese.

Tre barnebok-favoritter:

– Spøkelseshuset av Jan Pienkowski, Heksene av Roald Dahl og Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.

– Hvordan jobber du?

– Som forfatter av voksenbøker er jeg vant til å sitte alene og skriver litt hver morgen. Jeg er vant til å ha kontrollen. Dette er den første barneboka mi og det var uvant å gi fra seg kontrollen over teksten til et annet menneske som skulle lage tegninger til den. Det var også uvant å tenke tekst og tegninger sammen, plutselig var det masse ord og setninger jeg ikke trengte lenger, fordi tegningene gjorde jobben. Men resultatet er jo en mye større og rikere opplevelse.

– Hvilken barnebok gjorde størst inntrykk på deg som barn?

– Rasmus på Loffen av Astrid Lindgren. Det var så trist da Rasmus og Paradis-Oskar skilte lag at jeg bokstavelig talt ikke klarte å fullføre boka. Jeg begynte å gråte hver gang og klarte ikke å lese videre. En fantastisk enkel og varm og rørende historie.

– Hvilken barnebokskikkelse ville du helst ha møtt?

– Willy Wonka i Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl.

– Og hvem ville du helst selv ha vært?

– Vimsa i Vilma-serien til Abby Hanlon.

– Hva må en virkelig god barnebok inneholde?

– En god barnebok utfordrer og kanskje til og med sjokkerer og skremmer leseren, uansett alder. Roald Dahl er god på dette. Hans bøker starter ofte med å rykke teppet bort under leseren, tryggheten forsvinner og man får følelsen av at hva som helst kan hende. Det er en nifs og herlig følelse – uansett hvor gammel man er.

– På eventyr med Potter eller over de syv hav med Pippi?

– Potter. Jeg vokste opp med Pippi og ikke Potter. Men hadde jeg hatt begge to som barn, ville jeg selvfølgelig valgt bøkene om trollmenn, hekser, varulver og monstre!