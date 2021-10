Her er årets Brage-nominerte

Se hvilke 16 bøker som er årets finalister til Brageprisen.

De nominerte til årets Bragepriser er klare, med et bredt utvalg av årets norske bokutgivelser. Vandrekategorien «Åpen klasse» er i år Sakprosa for barn og unge.

Nominasjonene er smurt godt utover det norske forlagsbeitet: Gyldendal kan glede seg over fire nominasjoner, mens Cappelen Damm har tre. Kanskje skal det lykkes i år for Aschehoug, som er nominert i tre av fire kategorier. Mens forlaget har forsynt seg rikelig av Kritikerpriser, Riverton- og Bokhandlerpriser, har man vært mer «uvenn» med Bragejuryene og kun hentet hjem skarve 1 av 40 mulige Brage-statuetter de siste ti årene. Datteren rundt hjørnet, Oktober, har i samme periode sikret seg fire.

Også hos Vigmostad & Bjørke vil det bli glede over dagens finaleheat, med nominasjon i begge klassene i forlagets paradegren barnebøker.

Her er de nominerte, med et lite utdrag fra juryenes begrunnelser:

Åpen klasse: Sakprosa for barn og unge

Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl, illustrert av Magnhild Winsnes: Gutteboka (Aschehoug)

«Gjennom 30 oversiktlige kapitler viser de vei inn i gutters pubertet og gir svar på alt fra spørsmål om kroppshår og hormoner til psykisk helse, kjærlighet, sex og porno … en etterlengtet, viktig, klok og inkluderende fagbok om gutters pubertet.»

Mariangela Di Fiore og Cathrine Trønnes Lie: Søstre. Min historie etter Utøya (Vigmostad & Bjørke)

«En personlig, sterk og medrivende fagbok for ungdom som tar oss tilbake til terrorangrepet som rammet AUF sin sommerleir i 2011 … selv om dette er Cathrines fortelling angår den oss alle.»

Anna Fiske: Hvordan er det å være voksen? (Cappelen Damm)

«En raus og empatisk fagbildebok. Mens barneleseren får en leken innføring i voksenverdenen, tilbys vi voksne en eksistensiell påminning om at stort sett 3 holder vi bare på, og gjennom denne erkjennelsen kan vi kanskje puste lettet ut og si at vi gjør så godt vi kan.»

Line Halsnes: Tøffe maskiner (Cappelen Damm)

«Noe så sjeldent som en norskprodusert fagbildebok om arbeidskjøretøy. Oppslagene er informative og engasjerende, og juryen er nokså sikker på at denne boka vil begeistre mange lesere.»

Juryen har bestått av Anne-Stefi Teigland (Høgskulen på Vestlandet), Mari Midtstigen (Aftenposten Junior) og Per Eide (Årstad bibliotek).

Barne- og ungdomsbøker

Tiger Garté: Dette dreper oss (Vigmostad & Bjørke)

Faren til Samuel er prepper og har gjennom mange år forberedt seg på dommedag. Når pandemien kommer til Norge, virkeliggjøres planene, og faren tar med seg 16-årige Samuel ut i skogen … forteller detaljert og troverdig om kampen for å overleve i en nådeløs natur, om det fysiske forfallet og om Samuels forhold til den paranoide og uberegnelige faren.

Erlend Skjetne: Eit anna blikk (Flamme Forlag)

«Unge Anwar fortel historia frå eit flyktningmottak for mindreårige asylsøkjarar frå Afghanistan, langt nord i Noreg, kaldt og mørkt … Gjennom Anwar sine skildringar får me nettopp «eit anna blikk» på korleis det er å kome makteslaus, språkvill og framand til eit nytt land og ei framtid i uvisse … gjev lesaren innblikk i ein situasjon som vi ikkje høyrer så mykje om og som er vanskeleg å forstå.»

Kjersti Skomsvold, illustrert av Mari Kanstad Johnsen: Dyrene sover (Aschehoug)

«Spiller på lag med barnet: Barnets motstand møtes med varme, humor og lek, nysgjerrighet og undring. Det store formatet og de rike tegningene gjør Dyrene sover til en høytlesningsbok som krever sin plass.»

Kristine Rui Slettebakken: Sommer med Jo (Gyldendal)

«Frida og Jo er ikke bare gode venner; de er hverandres EFGV (en fenomenalt god venn) … Språket er lett og friskt, og romanen har en god energi og et godt driv, som vil treffe en målgruppe som det er utfordrende å skrive godt og gjenkjennelig for.»

Juryen har bestått av Hilde Dybvik (OsloMet), Wenche Ratama (Skjervøy bibliotek), Magne Julin Vik-Mo (Norli Strandgaten) og Troels Posselt (Foreningen !Les).

Sakprosa

Anne Bitsch: Brorskapet. En historie om drapet på Benjamin Hermansen (Gyldendal)

«Med gravejournalistens nysgjerrighet og forskerens etterrettelighet åpner Anne Bitsch en cold case-sak. Var drapet på Benjamin Hermansen i 2001 virkelig et tilfeldig drap med rasistiske motiver … Hva er mitt personlige ansvar og hva kan felleskapet gjøre for å motvirke at slikt skjer? Slik får Brorskapet et desto viktigere nåtidig perspektiv. Dette er fortellinger om oss.»

Lena Lindgren: Ekko. Et essay om algoritmer om begjær (Gyldendal)

«Mange har skrevet om symptomene: polarisering, skittstormer, kanselleringskultur og radikalisering. Men, færre har gått til kilden – til en teknologi som kan akselerere våre mest primitive drifter og instinkter. Det var på tide at noen gjorde dette, og Lena Lindgren har gjort det med glans.»

Hallvard Notaker: Arbeiderpartiet og 22. juli (Aschehoug)

«Belyser hva som foregikk bak fasaden etter terrorangrepet på forbilledlig vis. Arbeiderpartiet og 22. juli er en perspektivrik sakprosabok som gir leseren mer innsikt i hvorfor debatten rundt 22. juli ble som den ble, og som bringer debatten et stort steg videre.»

Bjørn H. Samset: 2070 (Cappelen Damm)

«Samset gir ikke fasitsvar på alle klimaspørsmålene som reises, men løsningene og grepene han presenterer med stor og forskningsbasert tyngde, er høyst realitetsorienterte og tydelig retningsgivende. Slik vil 2070 kunne bidra til nok håp og kunnskap til at vi finner farbare og bærekraftige veier ut av klimakrisa.»

Juryen har bestått av Gro Jørstad Nilsen (BT), Stian Thorstensen (Norli Litteraturhuset), Per Roger Sandvik (Bibliotekfrilansar) og Astrid Fosvold (Vårt Land).

Skjønnlitteratur

Jon Fosse: Eit nytt namn. Septologien VI-VII (Samlaget)

«Det religiøse er mer fremtredende hos Fosse her enn vi er vant med, også fra de to første utgivelsene av Septologien. Korset, rosenkransen, tro og tvil blir hyppig og direkte behandlet gjennom teksten. Likevel evner forfatteren ved et gjennomgående meget høyt litterært nivå å holde teksten fengslende for leseren uavhengig av dennes religiøse oppfatning. Eit nytt namn er en mektig avslutning av et ruvende skjønnlitterært verk.»

Hilde Susan Jægtnes: Jeg grunnla De forente stater (Tiden)

«Jægtnes forflytter seg suverent mellom ulike personers perspektiv slik at vi, uten at det gjøres noe nummer av det, det ene øyeblikket er hos Hamiltons kone, det neste hos en rival, og innimellom det igjen hos budbringeren som rir og rir, ustoppelig fremover … En veritabel page turner, helt uavhengig av om man er interessert i amerikansk historie eller ikke. Den er en fryd å lese, og fortjener å nå ut til et stort publikum.»

Ingvild H. Rishøi: Stargate. En julefortelling (Gyldendal)

«Hver setning og hver replikkveksling er gjennomarbeidet ned til hver minste detalj, uten at energien i fortellingen forsvinner. Hver enkelt aktør i førjulsdramaet trer tydelig, men ikke endimensjonalt, frem for oss i en fortelling som både er et personlig drama og en slags samtidsdiagnose. Dette kunne vært Charles Dickens’ London eller H. C. Andersens København for nesten to hundre år siden, men det er Oslo og Norge i dag.»

Mattis Øybø: Den siste overlevende er død (Oktober)

«I dei fem forskjellige delane i boka greier Øybø å lage eit puslespel der dei forskjellige bitane viser korleis livet til bokas sentrale person, Isak Meyer, påverkar livet til mange andre lenge etter han sjølv er død … Ved å skildre små hendingar og samtalar får vi eit bilete av kor stor påverknad eit liv kan ha på andre lenge etter.»

Juryen har bestått av Ingvild Tandberg Holtet (Norli Universitetsgata), Grethe Fatima Syéd (frilans), Ole Jacob Hoel (Adresseavisen) og Sindre H. Søreide (Fjaler Folkebibliotek).

Prisene blir utdelt torsdag 25. november på Dansens Hus i Oslo.