– Et viktig HMS-tiltak at flere leste den

DISSE ANBEFALER JEG: Hos Norli Strandgaten var det nærmest livsnødvendig for et godt miljø at flere leste Cormac McCarthys "Passasjeren" og "Stella Maris".

Norli Strandgaten ligger midt i Bergen sentrum, og strekker seg over hele tre etasjer. Butikksjef Sylvia Gjervik anbefaler flest internasjonale kvinnelige forfattere i disse dager, da kanskje spesielt danske Solvej Balle og amerikanske Elizabeth Strout. Men én mannlig forfatter sørget for å ta pusten fra flere av Strandgatens ansatte.

– Hvilke bøker anbefaler du akkurat nå?

– Det har vært en utrolig god bokhøst og våren er ikke dårligere. Synes det er vanskelig å velge ut noen få titler, men skal gjøre et forsøk.

– Akkurat nå anbefaler jeg Solvej Balles Om utregning av romfang og ALT av Elizabeth Strout som endelig er tilgjengelig igjen i pocket på norsk.

– Solvej Balle er det mest originale bekjentskapet på mange år. Hun skriver såkalt spekulativ fiksjon og fører oss ut på en reise vi aldri hadde trodd vi skulle være med på. Tara Selter er fanget i 18. november og kommer ikke ut av denne dagen. Tiden har altså gått i stykker. Og hvis noen tror det blir kjedelig å skulle oppholde seg på samme dato over syv bind, bare tro om igjen!

– Elizabeth Strout er en fantastisk forfatter som skriver med en letthet og en tilstedeværelse få andre forfattere klarer. Jeg anbefaler alle de fire bøkene om Lucy Barton, en kanskje litt sart, men sterk kvinneskikkelse hvor vi følger hennes liv fra utenforskap, ekteskap, skilsmisse og frem til koronaen treffer oss. De to bøkene om den ganske så ulike Olive Kittergidge er også svært anbefalelsesverdig. Olive er en svært synlig, skarp og allestedsnærværende skikkelse i Maine. En person alle har et forhold til, på godt og vondt.

– Det er ellers mange bøker jeg anbefaler. Og her følger et lite utvalg nyere bøker som jeg anbefaler spesielt: Annie Ernaux (nydelig, nådeløst, enkelt og minnerikt) Lea Ypi; Fri (svært velskrevet om oppvekst i Albania), Oksana Zabuzjko; Min lengste reise (et personlig essay fra en av Ukrainas mest kjente forfattere), Susanna Alakoski; Bomullsengelen (fra finsk jorbrukssamfunn til industrialiseringens inntog i følge med to venninner som er en slags finsk Ferrante, bare litt lengre tilbake i tid).

– Hvilken bok gleder du deg mest til denne våren?

– Jeg er veldig spent på den nye boken til Lars Ramslie. Lenge siden forrige bok og en spennende forfatter. Vi har også ventet lenge på Cecilie Løveids Piggeple. Jeg ser alltid frem til nye dikt fra henne.

– Ellers får jeg bare gi et stikk til de jeg håper snart skal gi ut nye bøker: Frode Grytten, Ragnar Hovland og Pedro Carmona-Alvarez. Jeg håper de skriver, for å si det sånn!

– Hvilken bok er den beste du har lest det siste året?

– Den beste boken/bøkene er uten tvil Passasjeren/Stella Maris av Cormac McCarthy. Jeg er fortsatt andpusten! Det er så vanvittig bra og krever mye av deg som leser, det liker jeg. Vi er flere som har lest bøkene hans her i Strandgaten, og det var stressende å vente på at andre skulle bli ferdig slik at vi kunne snakke om det. Men det var et viktig HMS-tiltak at flere leste, ellers ville jeg nok blitt sengeliggende. Bare dialogene gjør det verdt å lese bøkene om igjen!