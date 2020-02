– Den boka gjorde meg besatt av krim

GOD MORGEN: Camilla hos Norli Alti Arendal leste tidligere kun koselige romaner. Men det var én bok som gjorde henne hekta på krim.

Norli Alti Arendal ligger midt i Arendal sentrum, på kjøpesenteret Alti. Camilla har jobbet fem år i Norli-systemet, men de siste to årene på Norli i Arendal. For tiden går dagene i å selge koselige romaner, og forsikre kundene om at de faktisk har bøkene til Sarah Jio og Lucinda Riley inne. Det er Camillas favorittsjanger, men det var en bok som fikk henne over på krim.

Navn: Camilla Falch Loennecken (23)

Jobber hos: Jeg jobber på Norli Alti Arendal.

– Er det en god morgen?

– Det er en nydelig morgen her i bokhandelen. Solen titter frem og regnet har endelig gitt seg. Jeg har troen på at det blir en flott arbeidsdag som alltid.

– Hvilken er den siste boka du solgte?

– Det mener jeg var Alle blomstene i Paris av Sarah Jio. Det er en helt fantastisk bok som jeg faktisk holder på å lese nå. Jeg satt helt fastlimt i sofaen i går kveld og bare koset meg med boka.

– Tre egne favoritter akkurat nå:

– Syndenes forlatelse av John Hart. En helt fantastisk krim som fanget meg fra første side! Dette er boken som fikk meg helt besatt av å lese krim. Jeg er egentlig en som bare har lest koselige romaner før.

– Jeg må også nesten igjen nevne Sarah Jio her. Hun er en av mine favorittforfattere, og boken Morgengry er til nå den store favorittboken. Jeg gleder meg også veldig til å få lest den siste boken hennes Kjærlighetens Ansikt.

– Og til sist, boken til Maja Lunde, Blå. En bok som virkelig er verdt å lese. Dette er en bok som mange kan relatere seg til i disse tider hvor det er mye snakk om miljøet, og hvordan å ta vare på det.

– Hvilket spørsmål får du oftest fra kundene i disse dager?

– Det har vært mye spørsmål om vi har boken Solsøsteren av Lucinda Riley inne. Noe vi så klart har. Det er jo mange Lucinda Riley fans som har ventet spent på den nyeste boken hennes. Jeg vil tro den boken er den vi selger mest av akkurat nå.

– Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– Det må nok være To Søstre av Åsne Seierstad. Det er en bok som virkelig har brent seg fast i minnet mitt. Det er en veldig interessant bok som sterkt kan anbefales.

– Hva er det rareste spørsmålet du har fått fra en kunde?

– Jeg kan ikke si at jeg har fått noen merkverdige rare spørsmål fra kunder, men jeg hadde en opplevelse som i seg selv var litt flau. Det var en mann som kom inn en dag og spurte etter boken Norges lover. Det hadde vært mange spørsmål om den boken den siste tiden, så jeg sa jeg kunne bestille den til han, ettersom vi var utsolgt for den.

– Han kom innom noen dager senere, og jeg rekker frem boken til han, hvor det er en stor låve på utsiden av omslaget, og kunder ser på meg og ler. «Du mente Norges lover, ikke sant? Som i lovverk? Og ikke Låver?», spør jeg. Kunden tar dette heldigvis med godt humør, og vi begge ler godt. Noen dager senere kunne han hente den riktige boken, Norges Lover, og vi begge bare ler. Dette er kanskje det flaueste jeg har gjort i Norli, men igjen så er det et øyeblikk jeg aldri glemmer, og ler godt av selv i dag, flere år senere.

– Hvilken litterær skikkelse ville du helst hatt med deg bak disken?

– Det er vanskelig å velge, men tror jeg må si Humlesnurr fra Harry Potter bøkene. En legendarisk mann å ha med seg på jobb.

– Hvis du kunne invitere en hvilken som helst forfatter til å signere i bokhandelen din – hvem ville det ha vært?

– Det må bli J.K. Rowling, forfatteren av Harry Potter bøkene. Disse bøkene har vært en stor del av de fleste barns barndom de siste ti årene. Så jeg vet at både jeg og også mange av våre kunder ville likt å få en bok signert av henne.