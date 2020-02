Bøkene lager kø hos Kulturrådet

INNKJØPSORDNINGEN: Påmeldingsavgiften ble fjernet, flere bøker ble sendt inn for vurdering og nå er det kø. – Allerede nå er vi på tålegrensen av hva vurderingsutvalget for ny norsk skjønnlitteratur for voksne klarer å lese, sier rådsleder Rolf Enger.

Oppmeldingsavgiften forlagene betaler for å få vurdert bøker til innkjøp i bibliotekene, ble fjernet Fra 2018 til 2019 resulterte det i 40 flere innsendte bøker.

– Vi løser det ved å innkalle varamedlemmene til møtene, slik at det ikke blir større lesebelastning på de faste medlemmene. Den er stor nok som den er allerede. Men det blir krevende å håndtere hvis antallet innsendte titler fortsetter å øke. Allerede nå er vi på tålegrensen av hva vurderingsutvalget klarer å lese, sier rådsleder Rolf Enger.

Må finne løsning

Han gir seg snart etter fire år som leder for vurderingsutvalget. Om det skulle komme en ytterligere økning av antallet påmeldte, blir det blir opp til administrasjonen i Kulturrådet å finne ut hvordan man skal løse dette i fremtiden.

– Jeg har ingen tanker om løsning akkurat nå. Dette vil jeg lufte internt først, sier han.

Vurderingsutvalget leser også bøkene i kategori 2 først, for å hjelpe til at bibliotekene får mest mulig ferskvare i hyllene. Kategori 2 er for de mindre som vil vite om bøkene blir innkjøpt før de sender ut 770 eksemplarer til bibliotekene. Disse får pengene utbetalt i etterkant – hvis det ikke ender i avslag. Kategori 1 er for de mest erfarne skjønnlitterære forlagene som melder på titler, sender 770 eksemplarer og får pengene utbetalt straks.

Får flere selvpubliserte bøker

Veksten av påmeldte bøker er hovedsaklig i kategori 2 og antallet selvpublisister har økt betraktelig. Men lykkes de?

– Vi har fått flere fine bøker fra indieforlag eller indieforfattere, det er litt forskjellige modeller der ute. Noen kjøpes inn, men avslagsprosenten blir nok høyere her enn i kategori 1. Endelige tall for 2019 er ikke klar før i mai, da vi pleier å presentere disse i et møte med bokbransjen og snakke om bokåret som har vært. Det er ikke unormalt at vi leser helt til april året etter, forteller Enger.