Forfatter havnet på museum

Levi Henriksen har flyttet inn på museum i Kongsvinger og hans største fan i regjeringen, Trine Skei Grande, åpnet det høyst tilgjengelige kontoret.

Levi Henriksen har akkurat kommet inn dørene på sitt «nye» kontor når vi ringer. Det er uvant å ha et nytt sett nøkler, reisevei til jobben og ha sitt eget kontor på museet oppunder festningen i Kongsvinger.

– Det er nesten for koselig her. Det er bilder av litterære helter, musikere, familien min, fotballdrakter og plater. Det er en litterær mancave, så jeg har vært her hver dag denne uka og skrevet åpningskapittelet på en ny roman, opplyser han.

Ministeren er tilhenger

Trine Skei Grande ble kunnskapsminister mellom arrangementet ble bestemt og før selve åpningen, men hun gjorde likevel en liten æresopptreden i kulturlandskapet for å samtale med Levi Henriksen.

– Hun kom bort til meg i bokbyen i Tvedestrand en gang og skulle ha bok signert til mora si. Så hun underholdt sønnen min om kvelden mens jeg var på scenen. Trine har alltid vært fan og supporter av mitt forfatterskap og jeg var glad for at hun kom. Samtidig sto finnskogingen i meg og var litt brydd og så ned på skoene sine, forteller Henriksen.

Kontoret fra skogen

Kontoret er fra den tiden han bodde i et rødt hus i skogen utenfor Kongsvinger, innerst i en blindvei, det er gata han omtalte som Elvis Presley Boulevard, med veiskilt kjøpt på Graceland, amerikansk postkasse og det hele. Mye var nedpakket da han flyttet inn til enebolig i byen, men nå er det oppe igjen.

– Er det ikke litt for tidlig å havne på museum?

– Jeg vet ikke om så mange levende forfattere som er det, men Trine Skei Grande fortalte at hadde vært på et museum i Wyoming der arkeologer satt og forsket på dinesaurbein og folk kunne henvende seg til dem mens de jobbet. Kanskje dette blir noe som kan sammenlignes?

– Hvor mye skal du sitte på utstilling?

– Når gardinene er for, jobber jeg. Hvis det er åpent så man kan se inn, er det lov å henvende seg. I løpet av året skal jeg ta i mot noen skoleklasser og fortelle litt og det er mulighet for at jeg kan lage bokbad og slike ting her i museet. Samtidig er det et høyst operativt kontor.

– Uvant å gå på kontoret?

– Da jeg skrev deler av Her hos de levende hadde jeg et stipend og satt i Åmål i Sverige. Når jeg er på kontoret hjemme, kan det jo gå dager uten at jeg er ute av huset. Så det er flott foreløpig. Og hjemmet mitt skal endelig begynne å ligne et vanlig hjem igjen. Men kanskje er jeg et dyr som trenger sitt eget habitat? Med litt anstrengelse ser jeg Glomma fra kontoret på museet, omtrent som hjemme.

– Hvor kom ideen fra?

– Visit Norway hadde idéen. Jeg var litt tvilende, men de mente visst at jeg er en merkevare i Kongsvinger. Jeg har alltid vært en tydelig fyr i bybildet, med pick up truck og dette med Amerika. Levi Henriksen er noe mer enn bøkene han skriver.

– Nå omtalte du deg selv i tredjeperson?

– Heh, ja. Jeg hørte det.

I bokåret 2019 hadde museet også utstillingen Forfattere i Kongsvinger – Kongsvinger i litteraturen en utstilling med gjenstander fra forfattere som har satt innlandsbyen på kartet.