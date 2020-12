– De fikk meg gjennom 2020

LUKE 22: Det er tre bøker som har fått Karen Elene «Fattig student» Thorsen gjennom 2020 – men hun har enda ikke lest boken som har satt varig spor i henne. Hun er derimot åpen for tips!

– Hvor tilbringer du jula i år?

– Hjemme i Flekkefjord med familien!

– Det blir ikke jul uten … hva?

– Spekemat på lille julaften og pinnekjøtt på julaften.

– Hva har vært årets store leseopplevelse for deg?

– Jeg fikk en bok av svigerfar i sommer, som var ganske spennende. I The Obesity Code av Dr.Jason Fung får vi svar på hva det er som gjør at vi blir større og større, og hvordan markedsføring kan ha såpass stor makt i et land at kostholdsrådene for landet endres til det som nettopp ødelegger oss mer. En bok som er veldig interessant å lese for en folkehelsestudent som meg!

– Har det kommet noe positivt ut av det siste året?

– Mer ro! På grunn av covid, ble mange av planene for 2020 satt på vent, og jeg fikk mer tid til å være med familie. Men så liker jeg ikke å ta det så altfor mye med ro, så vi gjorde drømmen min om å lansere en egen mat app til virkelighet gjennom Sulten AS!

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

– Sunt og digg av Emilie Nereng, The Obesity Code og Lev Ditt Beste Liv av Snillegucci. Matoppskrifter, ernæringskunnskap og en bok til å planlegge og strukturere livet mitt er det som har fått meg gjennom 2020.

– Hvilken bok, som har betydd ekstra mye for deg gjennom livet, vil du gjerne anbefale andre å lese?

– Dette er kanskje litt trist, men jeg har fortsatt ikke funnet den boka. Jeg venter fortsatt i spenning, og tar gjerne mot tips!

– Beste julegaven du noensinne har fått?

– Det må være diktboken Ren Poesi, som jeg fikk av kjæresten min for noen år siden. Den åpner jeg støtt og stadig, og leser gjennom diktene jeg har markert som favoritt.

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2021?

– Min nye bok, håper jeg! Hehe.

– Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott?

– Askepott! Ingen jul uten.