Dansk ros til Bok og samfunn

«Jubileumsnummeret er et overflødighetshorn av perspektiver og interessante diskusjoner», skriver Bogmarkedet.dk.

Fjorårets siste og utvidede nummer av Bok og samfunn markerte også magasinets 140 årsjubileum. Det danske bokbransjemagasinet Bogmarkedet.dk har anmeldt jubileumsmagasinet, og mener dette er «et overflødighetshorn av perspektiver og interessante diskusjoner». Bogmarkedet skriver blant annet:

«Jubileumsnummeret av det norske fagbladet Bok og samfunn gjør vellykket status over 140 år i bøkenes tjeneste. Fordomsfritt avdekkes bokbransjens utfordringer.»

Skarpt og lesverdig

Bogmarkedets anmelder har blant annet festet seg ved ARK-sjef Linda Frid Andresens innspill:

«Hvilke andre bransjer i varehandlen kan skilte med ha noe som passer for alle, uansett alder og interesser?”

Sådan forklarer Linda Frid Andresen, direktør i boghandlerkæden ARK, hvorfor bogbranchen er så spændende. Hendes erfaringer med kædesamarbejde er skabt i andre brancher.

Ordene indrammer mangfoldigheden i bogbranchen – noget, der fornemt udfoldes i anmeldte jubilæumsnummer af det norske branchetidsskrift Bok & samfunn, der fylder 140 år.

De to artikler om bogbranchens fremtid holder sig ydmygt til opgaven, og det resulterer i skarpe og læseværdige afdækninger af nutidens udfordringer. I den første artikel interviewes topcheferne for landets to største boghandlerkæder, i den anden ditto for de tre største forlag.»

