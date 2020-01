«Fifty Shades of Grey» tiårets bestselger

E. L. James’ monstersuksess ble solgt i 15,2 mill. eksemplarer fra 2010 til 2019 i USA.

Det er tid for vareopptelling. Ikke bare for et år, men også for et tiår. Nå har NPD BookScan tatt en gjennomgang av det amerikanske boksalget det siste tiåret. Resultatet: Enorm dominans i topp for E.L. James, som tidlig på tiåret fikk transformert sin web-publiserte «fan fiction» til boksuksesser og filmer.

35 millioner for E.L. James

Hennes trilogi, Fifty Shades of Grey (2011), Fifty Shades Darker (2011) og Fifty Shades Free (2012) legger beslag på de tre øverste plassene på tiårslisten. Ifølge NPD BookScan og Publishers Weekly har bok nummer 1, Fifty Shades of Grey, solgt 15,2 mill. eksemplarer fra 2010 til 2019 i USA. Totalt ble trilogien solgt i nesten 35 mill. eksemplarer gjennom det siste tiåret, hvis vi ser på samlet salg for papirbøker og e-bøker.

Milliardsalg

På de nærmeste plassene bak James’ topp-trippel, følger Susan Collins’ The Hunger Games, som utkom allerede i 2008 og Kathryn Socketts roman The Help fra 2009 – begge de to sistnevnte med rundt 8,7 mill. solgte eksemplarer i perioden 2010-2019

.

NPD og Publishers Weekly melder at det gjennom tiåret ble solgt 6,5 milliarder papirbøker og 1,8 milliarder e-bøker i USA.

Sakprosa-fremmarsj

NPDs rapport peker også på en svært interessant trend: I 2010 utgjorde skjønnlitteratur/fiksjon 80 prosent av de Topp 10-bestselgende utgivelsene. Gjennom siste halvdel av tiåret har sakprosa-bestselgerne gjort seg stadig mer bemerket, og tilsvarende skjønnlitteratur-andel var i 2019 sunket til 32 prosent. Publikum tenderer også stadig mer til å foretrekke kortere bøker, ifølge NPD BookScan.